Snapdragon 8 Gen 2 Yolda! Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün amiral gemisi akıllı telefonlarının işlemcisi olan Snapdragon, kısa süre önce 8 Gen 2 modelinin geleceğini açıklamıştı. Bugün yapılan haberlere göre Snapdragon 8 Gen 2 tanıtım tarihi belli oldu.

Qualcomm, geliştirdiği işlemciler sayesinde amiral gemisi akıllı telefonların koltuğunda yer alıyor. Uzun zamandır beklenen Snapdragon 8 Gen 2 hakkında bazı bilgiler kesinleşmeye başladı. Qualcomm tarafından gelen bilgilere göre AV1 desteği olacağı doğrulandı. AV1 desteği, telifsiz video kopyalama formatı olarak Netflix ve Google tarafından kullanılıyor.

Snapdragon 8 Gen 2’nin genel özelliklerine bakacak olursak, içerisinde 1 adet yüksek performans çekirdeği, 3 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği olduğunu görüyoruz. Bir önceki sürüm olan Snapdragon 8 Gen 1’de olduğu gibi bu seride de 4nm teknoloji kullanılacak.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet ARM Cortex-X3, 2 adet ARM Cortex-A720, 2 adet ARM Cortex-A710 ve 3 adet ARM Cortex-A510 çekirdek yer alıyor. Grafik tarafında ise Adreno 740 bizleri bekliyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci 15-17 Kasım tarihleri arasında Qualcomm Snapdragon Summit etkinliklerinde tanıtılacak. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olan ilk akıllı telefonda Xiaomi 13 olacak.

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