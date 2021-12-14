iOS 15.2 Piyasaya Sürüldü

Apple kullanıcıları tarafından beklenen güncellemeler piyasaya sürüldü. iOS 15.2 ve iPadOS 15.2 ile birlikte en çok dikkat çeken özellikler, kişiler ve Apple Müzik üzerine oldu. Birkaç beta sürümünden sonra iOS 15.2 ve iPadOS 15.2 dünya genelinde kullanılmaya başladı. İsterseniz hemen güncelleye bilir yada güncelleme gelmesini bekleyebilirsiniz.

15.2 güncellemesi yeni özelliklerin gelmesinden daha çok hataların giderilmesi ve iyileştirmelerin yapılmasına yönelik geldi. Yapılan bazı iyileştirmeler, AirTag’lerin tasarımını içeren Find My özelliğine geldi. Gelen yeni özellik, “Beni İzleyen Öğeler” yakınlarda sizi izleyen bir kullanıcıyı tespit etmek için kullanılıyor.

Apple ayrıca Mesajlarda Çocuk Güvenliği adını verdiği özelliği tanıtmak için bu fırsatı değerlendirdi. Bu, daha önce “karmaşık” bir dizi çocuk koruma önleminin bir parçası olarak başlatılmıştı. Gelen yeni özellikle beraber, bir çocuk hesabındaki Mesajları, potansiyel olarak rahatsız edici görüntüleri engeller. Beta sürümlerinde görüldüğü gibi fikrin önceki sürümlerinde, böyle bir mesajın alınması çocuğun ebeveynlerine veya yasal kurumlara bir bildirim gönderir.

Çok ilgi çekici bir özellik daha 15.2 güncellemesi ile kullanıcılarla buluştu. Bu özelliğin adı Eski Kişi özelliğidir. Artık kullanıcılar, ölümünüz durumunda Apple Kimliği hesabınıza tam erişime sahip olacak bir kişiyi varis gösterebilir.

Ayrıca Apple Müzik de bu güncelleme ile yenilendi. Ekim ayında duyurulduğu üzere bu, kullanıcıların müzik kataloğuna Siri kullanarak erişmesine olanak tanıyan yeni, daha düşük maliyetli bir Apple Müzik özelliği olarak kullanıcılarla buluştu.

Son olarak gelen güncelleme de, Uygulama Gizliliği Raporu özelliği geldi. Bu özellikle beraber hangi uygulamaların mikrofon ve kameranızı kullandığını detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

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