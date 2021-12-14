Apple iPhone 14 Pro, 48 MP Kamera ve 8GB RAM İle Gelecek

2022 iPhone serisinin lansmanına daha aylar varken; yeni Apple amiral gemisi telefonlarıyla ilgili çeşitli söylentiler ve raporlar ortaya çıktı. Şimdi, en son rapor, iPhone 14 Pro çeşitleriyle gelecek bazı önemli iyileştirmeleri ortaya koyuyor.

Daha önce analist Jeff Pu, Apple’ın Eylül 2022’de 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro’yu içeren iPhone 14 serisini piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti. Şimdi Pu, yeni araştırma notunda iPhone 14 Pro serisi ile ilgili detayları ortaya çıkardı.

Söylediklerine göre Pro modeller, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve telefoto lens ile eşleşmiş 48 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Yani üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Bu haber, Nisan ayında iPhone 14 Pro modellerinin 8K video kaydını destekleyen; 48 megapiksel ana kameraya sahip olacağını söyleyen; ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun sözleriyle uyumlu.

Ayrıca Pu, iPhone 14 Pro çeşitlerinin, iPhone 13 Pro serisinde yer alan 6GB RAM’den daha yüksek olan 8GB RAM sunacağını da sözlerine ekledi. Bunun henüz doğrulanmamış bir rapor olduğunu belirtelim. Yeni detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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