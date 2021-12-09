Apple iPhone 14 Pro’nun Ekranı Sizi Şaşırtabilir

Birkaç yıl önce, 2017’de iPhone X‘in piyasaya çıkmasıyla Apple, ekranın üstüne bir çentik ekledi ve bugüne kadar piyasaya çıkan iPhone 13 modellerinde de bir çentik ile devam etti. Ancak şirket bunu iPhone 14 serisiyle değiştirecek.

Yeni bilgiler, iPhone 14 serisinin; OLED ekrana sahip olacağını ve üzerinde bir yumruk deliği panel ile geleceğini ortaya koyuyor. Rapor, Samsung’un OLED panellerdeki lazerle kesme delikleri için; Philoptics ve Wonik IPS’den makineler almaya başladığını iddia ediyor.

Rapor doğruysa, delikli 6,7 inç ekrana sahip iPhone 14 Pro Max; Apple’ın şimdiye kadar tasarladığı en iyi ekran-gövde oranına sahip akıllı telefonu olabilir.

Source/Jon Prosser

Apple iPhone 14 Pro modelleri, Samsung’un şimdiye kadarki en gelişmiş OLED delik teknolojisi olduğu söylenen; HIAA (Aktif Alanda Delik) yöntemiyle gelecek.

HIAA, OLED biriktirme ile ince film kapsülleme (TFE) arasında lazer delme kullanıyor. Bu, Samsung’un cam alt tabaka yerine plastik kullanan; esnek OLED ekranlarıyla yapılması daha zor bir şey. Yeni iPhone 14 serisinde bu teknolojiyi görmeyi dört gözle bekliyoruz.

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