Apple iPhone 14 Serisi Tasarımda Bir Devrim Yaratabilir!

Apple’ın en yeni akıllı telefonları iPhone 13 serisinin piyasaya sürülmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra, Bloomberg’in yazarı Mark Gurman bir başka ipucu daha yayınladı. Yazarın bir sonraki amiral gemisi iPhone modelinin mevcut tekliflerden tamamen farklı tasarlanacağını açıkladı. Gurman’ın bir sonraki iPhone serisiyle ilgili ayrıntıları, Power On bülteninin son sayısında yayınlandı.

iPhone 14, Gurman da dahil olmak üzere daha fazla yazarın dikkatini çekiyor gibi görünüyor. Bloomberg uzmanı, iPhone 13 serisinde gözlenen minimal tasarım değişikliklerinin Apple’ın iPhone 14 serisinde tüm modeller için önemli ölçüde farklı bir tasarım modeli üzerinde çalıştığını gösterebileceğine inanıyor.

Pro modeli, önceki söylentilere göre, 2022’de piyasaya sürüldüğünde delikli bir tasarıma sahip olacak. Bazı güvenilir kaynaklar, gerçekten de iPhone 14 Pro‘nun çentik yerine bir delik ekranıyla geleceğini onayladılar.

Source/ Jon Prosser

Ayrıca Apple’ın muhtemelen 2023’ten itibaren ekran altı Touch ID ve katlanabilir ekran mimarileri üzerinde çalıştığına inanılıyor. Birkaç ipucu da Apple’ın önümüzdeki yıllarda ciddi bir şekilde katlanabilir bir iPhone geliştirdiğini ima ediyor.

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