Apple iPhone 14 Serisi, Delikli Bir Ekran Sunacak

Ünlü Apple analisti Kuo’ya göre Apple, iPhone 14 Pro modellerinden başlayarak iPhone X ile tanıtılan modası geçmiş çentik tasarımını bir “delikli ekran tasarımı” ile değiştirmeyi planlıyor. Bu, sonunda iPhone’ları en azından ekran tasarımı açısından daha şık yapacak.

Kuo, 2022 iPhone’lar için Donanım satış noktaları arasında: 5G destekli yeni bir iPhone SE, yeni ve daha uygun fiyatlı 6,7 inç iPhone ve delikli bir ekran ile donatılmış iki yeni üst düzey model olduğunu söylüyor.

Apple’ın gelecek yılki iPhone 14 serisi için 6,1 inç ve 6,7 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu benimsemesi bekleniyor. Apple aynı terminolojiye bağlı kalmaya karar verirse, bunlar sırasıyla iPhone 14 ve iPhone 14 Max ve daha sonra iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olabilir.

Samsung’un ekran tasarımı

Kuo’nun iddiasından not edilecek bir sonraki en iyi şey, üst düzey profesyonel olmayan modelin (iPhone 14 Max) düşük bir fiyata sahip olabileceği yönünde. Mevcut iPhone serisindeki tek Max model, Pro Max olarak karşımıza çıkıyor ve serinin en pahalı modeli. Bu yüzden iPhone 14 Max’in uygun fiyatı, herkesi memnun edebilir.

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