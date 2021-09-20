Apple iPhone 14 Serisi, Harika Bir Ekran Deneyimi Sağlayabilir!

Apple’ın iPhone 14 serisinin dört modelinden en az biri için bir LTPS OLED ekran paneli kullanmayı planladığı söyleniyor. Başka bir deyişle, bu model 120 Hz ekran üzerinde LTPS OLED 60 Hz panel ile birlikte gelecek.

Bir rapora göre LG Display, yeni nesil iPhone serisi için LTPO OLED ekran tedarik edecek. Bu nedenle, markanın şu anda paneller için tek tedarikçisi olan Samsung dışında başka bir tedarikçisi de olacak.

Yeni piyasaya sürülen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, 10 Hz ile 120 Hz arasında değişen yenileme hızına sahip ProMotion ekranlara sahip. Bu, cihazların video, oyun veya basitçe kaydırılan metin gibi farklı içerikleri tüketirken daha sorunsuz bir görüntüleme deneyimi sunmasını sağlıyor.

Öte yandan iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, ProMotion’ı desteklemeyen LTPS OLED ekran kullanıyor. Bu arada, Pro modeller düşük güçlü LTPO OLED panellere sahip. Ayrıca, Samsung ve muhtemelen LG dışında, BOE bile en erken 2023 yılına kadar bu panellerle Apple’ın tedarik zincirine girmeyi hedefliyor.

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