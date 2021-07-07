Apple iPhone 14 Serisi LTPO OLED Ekranlara Sahip Olacak!

Apple’ın bu yılki iPhone 13 modellerini duymasına sadece birkaç ay kaldı. Lansman öncesinde, serinin ekran ayrıntıları daha önce açıklandı ve bu, serideki yalnızca Pro modellerinin 120Hz yüksek yenileme hızına ve LTPO OLED ekranlara sahip olacağını düşündürdü.

Şimdi, yeni bir iPhone 13 sızıntısı, tüm iPhone 14 modellerinin yüksek yenileme hızına ve LTPO OLED ekranlara sahip olacağını ortaya koyuyor.

Daha önce, iPhone 13 serisinden standart iPhone 13 veya iPhone 13 Mini‘nin 120Hz LTPO OLED panelleri olmayacağı söylendi.

Şimdi bir kaynağa göre LG, Apple için LTPO OLED paneller üretmeye de başlayacak. Ne yazık ki, üretim önümüzdeki yıla kadar tamamlanamayacak, bu nedenle, bu yıl için yalnızca üst seri telefonlar buna uygun olacak, gelecek yılın tüm serisi (iPhone 14 serisi) 120Hz LTPO OLED panele sahip olacak.