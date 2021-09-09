İşte Apple iPhone 14 Pro Max’in Tasarımı

Apple, önümüzdeki hafta 14 Eylül’de iPhone 13 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor, ancak bu yılki telefonların resmi lansmanından önce, gelecek yılki iPhone 14 Pro Max’in görselleri sızdırıldı.

Görüntülere bakılırsa iPhone 14 ilk defa bir yumruk delikli ekran sunuyor. Bu durumda, cihazların, ekran altı sensörüyle bir Face ID desteği sunması bekleniyor.

Analist Ross Young , gelecek yılki Apple iPhone 14 serisinin ekran altı Face ID ile gelmeyebileceği için özelliğin ertelenme olasılığının olduğunu iddia ediyor. Bu yüzden kesin bir bilgi yok.

Analistimiz, Face ID sensörlerini ekranın altına gizlemenin, ana kamera kurulumunu gizlemekten daha kolay olduğunu ekledi. Bu, ön kameranın, delikli oyuk altında sıkışmış olarak ekranda kalmasının nedeni olabilir.

Yalnızca Pro modellerinin – iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max‘in delikli bir ekrana sahip olacağı, diğer modellerin güvenlik için bir çentik kullanmaya devam edeceği veya Touch ID kullanmaya geçeceği tahmin ediliyor.