Apple, iPhone 13 Serisini Tanıtacağı Etkinlik Tarihini Açıkladı

Apple bugün 14 Eylül‘de bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. ‘California Streaming’ başlıklı etkinlik, son birkaç etkinlik gibi bir ön kayıt olacak ve birden fazla platformda yayınlanacak.

Bu bir Eylül etkinliği olduğundan, Apple‘ın muhtemelen iPhone 13 olarak adlandırılan yeni nesil iPhone’unu duyuracağını güvenle varsayabiliriz. Apple, üretim sorunları nedeniyle geçen yıl kendi kendine empoze ettiği bu son tarihi kaçırmış olsa da, 2021 yılında işler yolunda görünüyor.

Yaklaşan iPhone’lar hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte, kalıcı bir söylenti, muhtemelen sadece Pro modellerinde yüksek yenileme hızına sahip bir ekran gelecek. Gelişmiş kamera ve daha hızlı yonga seti gibi tipik gelişmeler ise tüm versiyonlar için bekleniyor.

Şirketin ayrıca Apple Watch‘ın güncellenmiş bir sürümünü piyasaya süreceğini varsaymak da mantıklı. Geçen yıl Eylül ayında piyasaya çıkan altıncı nesil model, kan oksijen sensörü, EKG ve daha ucuz bir SE varyantı gibi özellikler getirdi.

Gelenek olarak, Apple muhtemelen iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ve macOS Monterey dahil olmak üzere tüm işletim sistemlerinin sonraki sürümleri için kesin çıkış tarihlerini açıklayacaktır.

MacOS‘tan bahsetmişken, özellikle yeni nesil M1 yonga setinin yakında çıkması beklendiğinden, her zaman yeni Mac modellerinin duyurulması olasılığı vardır. Ancak, Eylül etkinlikleri genellikle iPhone ve Apple Watch’a odaklanma eğilimindedir.

California Streaming etkinliği, herhangi bir masaüstü veya mobil tarayıcıdan izlenebilen Apple.com’da canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca etkinliği bir Apple TV‘de veya Apple TV uygulaması olan herhangi bir cihazda da izleyebilirsiniz.

Bitirmeden önce, bir iPhone veya iPad’iniz varsa, aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve ardından etkinlik daveti resmine tıklayın.