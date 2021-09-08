Apple, iPhone 13’ü Daha Göstermeden iOS 15 Özelliklerini Göstermeye Başladı!

Apple kendi kendine sürpriz yaptı. İPhone’lardaki ipuçları ile ilgili uygulama yapısını henüz göstermeden İos 15 ile ilgili yeniliklerini gösteren bir bildirim yayınladı. Kullanıcılar için yeni dönemde nasıl bir çalışmanın ön plana çıkacağını gösteren marka, yeni işletim sistemini 14 Eylül lansamından hemen sonra yapacak. Ayrıca iOs 15 oldukça çok ilgi çekiyor. Bu ilgiyi de kendine göre ön plana çıkarabiliyorsunuz. Bu yüzden de yapısal olarak farklı ve etkili bir çözüm üzerinde duracağını açıklayan şirket, kendi içinde de bir yenilik organize etti ve çözümleri karşımıza çıkarmaya başladı. Geleneksel hizmetler ve farklı fırsatlar için tek bir tıklama işlemi yeterli olacaktır bu noktada. ABD merkezli teknoloji devi, bu süreçler için çok daha hızlı bir çalışma yapacağını söyledi.

Herkese Bildirim Gidiyor! Bu Özellikler İçin Tıklayın!

Apple tarafından pek çok kullanıcıya bildirim gidiyor. Genel olarak iOs yeniliklerini ön plana çıkaran firma, herkese bu süreçle ilgili bir duyuru yaptı. Yaklaşan işletim sisteminin sahiplerinin neleri göreceğini gözler önüne seren bu yeni güncelleme, yenilikleriyle karşımıza çıkıyor diyebiliriz.

İşte İos 15 Tarafından Sunulan Bazı Özellikler!

Apple özellikle yeni özelliğinde bazı konularda iddialı bir çalışma sunuyor. Örneğin arka plandaki sesi engelleme, sizinle paylaşılanlar, safari sekmeleri, canlı metinler, sistem dili çevirileri, odak modu, bildirim menüsü yenilikleri ve haritalar gibi pek çok güncelleme konusunda daha işlevsel çalışmalara imza atıyor.

Deneyimle ilgili hiçbir detay sunmayan şirket, İos 15 güncellemelerini de ön plana çıkarmaya devam ediyor. Marka tarafından yeni görüntüleri rahatlıkla görmemize imkan sunan şirket, en azından görsel bir detay sunuyor. Hem okuma deneyimi hem de çalışma deneyimi konusunda büyük bir çabaya sahip olan marka, yeni işletim sistemini 15 Eylül tarihinde kullanıma sunacak!