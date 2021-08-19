Apple iOS 15 İçin Bir Dizi Düzenlemeye Gidiyor! Uygulamalara Veda!

Apple her yeni cihazla birlikte bir de işletim sistemini piyasaya sürüyor. iOs 15 ile ilgili kullanıcılardan yoğun yorum toplayan şirket, bu yorumları ciddiye alıyor gibi görünüyor. Bu yüzden de bir dizi düzenleme ile bu yorumlara cevap vermeye hazırlanıyor. Safari ile ilgili pek çok şeyi güncellemeden çıkaracağına ilişkin açıklama yapan Apple, iPhone kullanıcılarına ve iOs 15 kullanıcılarına bu konuda bir yol sunacak gibi görünüyor.

iOS 15 ile birlikte gelen ve pek çok kişinin kullanmaktan keyif aldığı şeyler var. Safari ile ilgili yapılan yeniden yapılandırma da pek çok kişi için adeta bir hayal kırıklığı oluyor. Apple bu konuda biraz geri bildirimleri dinliyor olsa gerek, bütün sistemi revize edeceğini açıkladı. En azından safari için. Bir yenileme özelliği olarak ön plana çıkan Safari, iOS 15 beta’nın bir parçası olarak büyük bir tasarımla gelmişti. Arama çubuğu, çoğunlukla tek elle kullanımı kolaylaştırmak için ekranın altına taşındı. Ancak, olduğu yerde kalmıyor. Çünkü yeniden bir düzenleme yolda.

Beta kullanıcılarından gelen tepkiler dinleniyor!

Büyük ve kaliteli bir marka olmak hiç de kolay bir iş değil. Apple bunu bir miktar aksatsa kıyamet kopuyor. Bu yüzden de Beta kullanıcılarına önden bir sunum yapıyor ve geri bildirimlere göre uygulamayı revize edip öyle piyasaya sürüyor. Kullanıcılara sekme seçme konusunda sıkıntı yaratan Safari, artık revize ediliyor ve çok kolay bir şekilde tek elle kullanılabilir hale geliyor. Peki bu konu neden bu kadar gündeme geldi derseniz şöyle açıklayalım. Apple normalde kendi ürünleri konusunda seçmesiz bir şirket. Yani ne verirse onu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Özellikle yeni tasarımlarındaki revizeler ve radikal tasarım kararları da bunu gösteriyor. Bu yüzden yapılacak olan şeyler biraz daha düzenli ve etkili bir çalışma ortamı üzerinde hareket etmek. Apple de bunu başarıyor diyebiliriz.

Yeni güncellemeler çok kısa sürede dağıtılacak!

Yapılan açıklamalara göre yeni güncellemeler çok kısa bir süre içerisinde dağıtıma başlayacak. Bu da hepimiz için bir kullanım kolaylığı yaratıyor. İnsanlar için merakla beklenen bu düzenleme işlemleri için tek yapmanız gereken birkaç tıklama işlemi olacaktır.