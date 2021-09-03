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Apple Watch Series 7’nin Ekran Detayları Sızdırıldı

Bir rapor, Apple Watch Series 7'nin 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki boyutta satışa sunulacağını ortaya koydu. İkincisi, 44 mm Apple Watch Series 6'nın 1,78 inç'inden bir artışla yaklaşık 1,9 inç ekran boyutuna sahip olacak. Çözünürlük de 396 x 484'e yükseldi ve bu da piksellerde %16'lık bir artışa neden olacak. Ne yazık ki 41mm versiyonunun ekran detayları açıklanmadı.

Ayşen Sıla

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Apple’ın bu yıl yeni akıllı saatlerini duyurması bekleniyor ve heyecanlanacak çok şey var. Yeni Apple Watch‘ların daha büyük ekranlara sahip olacağına dair söylentiler var ve saygın bir kaynak bu bilgiyi onaylıyor.

Bir rapor, Apple Watch Series 7’nin 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki boyutta satışa sunulacağını ortaya koydu. İkincisi, 44 mm Apple Watch Series 6‘nın 1,78 inç’inden bir artışla yaklaşık 1,9 inç ekran boyutuna sahip olacak. 

Çözünürlük de 396 x 484’e yükseldi ve bu da piksellerde %16’lık bir artışa neden olacak. Ne yazık ki 41mm versiyonunun ekran detayları açıklanmadı.

Apple, ekranda daha fazla bilgi göstererek yeni ekran boyutundan yararlanacak. Ayrıca Apple Watch Series 7‘nin bu yeni ekran boyutundan en iyi şekilde yararlanan yeni saat yüzleri sunacağı da belirtildi. 

Yeni saat yüzlerinden birinin adı Modular Max ve saati göstermenin yanı sıra, haftanın günü, sıcaklık veya bir uygulamaya kısayol gibi küçük detaylar da gösterecek.

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KaynakBloomberg

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