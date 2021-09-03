Kayıp veya Çalınmış Apple Watch Nasıl Bulunur?

Apple Watch‘unuzu kaybettiyseniz veya çaldırdıysanız üzülmeyin. Apple Watch‘unuz çevrimiçiyse bulmak mümkündür ve başkalarının onu kullanmasını veya verilerine erişmesini engelleyebilirsiniz. Sadece birkaç önemli adımı izlemeniz gerekiyor. İşte o adımlar…

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iPhone’unuzu Kullanarak Apple Watch’unuzu Nasıl Bulabilirsiniz?

Apple Watch’unuz yanınızdayken, eşleştirilmiş iPhone’unuzda Ayarlar>Adınız>iCloud>iPhone’umu Bul seçeneğine dokunarak iPhone’umu Bul’u ayarlamanız önemlidir. Etkinleştirdiğinizde, Apple Watch’ınız otomatik olarak bulunabilir. Apple Watch’unuzu çevrimiçi olarak bulmanın tek yolunun Find My olduğunu unutmayın – Apple ve yetkililer onu ayrı olarak izleyemez. iPhone’unuzu kullanarak Apple Watch’unuzu bulmak için aşağıdaki adımları kullanın.

1- iPhone’unuzda Find My uygulamasını (radar simgesi) başlatın.

2- Cihazlar sekmesine dokunun.

3- Haritada görmek için Apple Watch’ınıza dokunun.

4- Apple Watch listede ise, Ses Çal seçeneğine dokunabilirsiniz.

5- Apple Watch’un kaybolduğunu veya çalındığını düşünüyorsanız Kayıp Olarak İşaretle bölümünün altındaki Etkinleştir’e dokunun. Bu, herhangi birinin Find My’ı devre dışı bırakmadan, saati sıfırlamadan veya bir iPhone ile eşleştirmeden önce parolanızı gerektirecektir.

6- Apple Watch’unuz haritada değilse ve onu kayıp olarak işaretlediyseniz, Apple Kimliği parolanızı değiştirmeyi ve saati polise bildirmeyi kesinlikle düşünün.

Bir Bilgisayar Kullanarak Apple Watch’unuzu Nasıl Bulabilirsiniz?

Yine, saatiniz elinizdeyken eşleştirilmiş iPhone’unuzda iPhone’umu Bul’u kurduğunuzdan emin olun. Apple Watch’unuzu çevrimiçi izlemenin tek yolu budur. Bunu yaptıktan sonra, Apple Watch’unuzu oldukça modern bir web tarayıcısı olan herhangi bir bilgisayarda bulabilirsiniz. Sadece basit bir süreç izlemeniz gerekiyor.

1- iCloud.com’u ziyaret edin ve Apple Kimliğinizle giriş yapın. İki adımlı kimlik doğrulamayı etkinleştirdiyseniz, bu kişinin siz olduğunuzu doğrulamanız istenebilir.

2- iPhone Bul‘u tıklayın.

3- Tüm Cihazlar kısmına tıklayın, ardından Apple Watch‘unuzu seçin.

4- Apple Watch’unuz varsa, çalması için Ses Çal’ı, erişimi kısıtlamak için Kayıp Modu’nu (iPhone’daki Kayıp Olarak İşaretle’ye benzer) veya aygıtı silmek için Apple Watch’u Sil’i tıklayabilirsiniz

5- Cihaz haritada görünmüyorsa, kesinlikle Apple Kimliği parolanızı değiştirmeyi ve saati polise bildirmeyi düşünün.

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