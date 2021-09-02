Apple Watch’ta Uyku Takibi Nasıl Yapılır ?

Bir rutin oluşturmak ve daha iyi uyku alışkanlıkları geliştirmek için Apple Watch’unuzu kullanın. CDC, yetişkinlerin gece en az yedi saat uyumalarını tavsiye ediyor ve Apple Sleep uygulaması doğru yolda ilerlemenize yardımcı olabilir. Cihazınızdaki yönlendirmeleri izleyerek kişiselleştirilmiş uyku programınızı oluşturun. Ardından iPhone veya Apple Watch‘ınızda uyku hedefinizi ve programınızı ayarlayabilirsiniz. Apple Watch’ınızda uyku takibini nasıl kuracağınızı ise aşağıda açıkladık.

iPhone’unuzda

-Sağlık uygulamasını açın ve Uyku öğesine dokunun.

–Tam Program ve Seçenekler’e dokunun, ardından Ek Seçenekler altında Uyku Hedefi’ne dokunun ve istediğiniz miktarı seçin.

Apple Watch’ınızda

-Apple Watch’ınızda Uyku uygulamasını açın.

-Bir Uyku Hedefi, Uyku Vakti ve Uyanma zamanı belirlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Her şeyi hazırladıktan sonra geriye kalan tek adım Apple Watch’unuzu yatağa takmak. Uyku modu, Uyandırmak için Kaldır’ı otomatik olarak devre dışı bırakır, böylece rahatlarken parlak bir ekranı etkinleştirmezsiniz. Uyku modundan geçici olarak çıkmak için ekranınıza dokunun ve kilidi açmak için Digital Crown’u çevirin. Şarj alışkanlıklarınızı, cihazınızın gece boyunca yetecek kadar pili olacak şekilde ayarladığınızdan emin olun.

Apple Watch İle Uyku Programı

Uyku uygulaması, toplam uykuda kalma sürenizi ve gece boyunca her uyanışınızı, kalp atış hızınızı ve kalori yakmanızı takip eder. Ayrıca yatakta ne kadar zaman geçirdiğinizi kaydedecek ve haftalık ve aylık uyku süresi ortalamalarını sağlayacaktır. Bu veriler, Uyku modu sırasındaki hareketinize dayanmaktadır.

Özellikle uygulama, seçilen uyku zamanı, tercih edilen uyanma zamanı, alarm ve uyku hedefi dahil olmak üzere birden fazla uyku programı oluşturma seçeneği sunar. Ayarladığınız programa bağlı olarak cihazınız otomatik olarak Uyku moduna girer (yatmadan önce dikkatinizin dağılmasını engeller ve uyurken sizi kesintilerden korur).

Uyku Geçmişi Görüntüleme

Uyku geçmişinizi görüntülemek için Apple Watch’ınızda Uyku uygulamasını açın ve verilerinizi gözden geçirmek için aşağı kaydırın. Haftalık ve aylık ortalamalar gibi daha fazla istatistik için veya kalp atış hızınızın gece boyunca nasıl dalgalandığını öğrenmek için eşleştirilmiş iPhone’unuzdaki uygulamaya erişin.

Apple Watch Uyku Takibi Yetersiz Mi ?

Yani evet, artık ne kadar uyuduğunuzu (ya da uyumadığınızı) öğrenebilirsiniz ancak Apple, gerçekten iyi veriler söz konusu olduğunda hala hedefi ıskalıyor.

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