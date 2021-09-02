Apple Watch kayışları spor kayışlardan dokuma halkalara kadar çeşitli stillerde sunuluyor. Böylece ihtiyaçlarınıza en uygun kayışı seçebilirsiniz. Bu yazımızda Apple Watch’unuzun kayışını nasıl değiştirebileceğinizi ele alıyoruz.

Apple Watch Kayışı Nasıl Çıkarılır ?

Mevcut kayışınızı çıkarmaya başlamadan önce, tüy bırakmayan, aşındırıcı olmayan bir bez gibi temiz, yumuşak bir çalışma yüzeyi bulun. Bu, Apple Watch yüzünüzün çizilme riskini en aza indirecektir.

-Apple Watch’unuzu yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve saat kasanızın arkasındaki iki serbest bırakma düğmesini bulun.

-Tırnağınızı kullanarak, serbest bırakma düğmelerinden birine basın ve ilgili bandı Apple Watch’unuzdan yavaşça kaydırarak çıkarın.

-Karşı serbest bırakma düğmesi ve kalan bant ile ikinci adımı tekrarlayın.

Bilekliğiniz metal halkalı bir bileklikse Apple Watch’tan çıkarmadan önce iki parçaya ayırın (bilekliğin içindeki hızlı serbest bırakma düğmesini kullanarak).

Apple Watch Kayışı Nasıl Değiştirilir?

Yeni kayışı Apple Watch’unuzla hizalayın (yüzü aşağı bakacak şekilde) ve kayışı birer birer oluklara kaydırın. Kayış yerine oturduğunda bir tık sesi duyacaksınız.

Yeni bandınız yerine kilitlenmiyorsa, ters dönmüş olabilir. Bazı bantların iç kısmında, boyutlandırma veya ürün ayrıntıları gibi küçük metinler bulunur. Bu, önden arkaya tanımlamanıza yardımcı olabilir. Bant yönü doğruysa ancak yine de bir tık sesi duymuyorsanız Apple, kilitleme mekanizmasını denemek ve etkinleştirmek için bandı hafifçe yukarı ve aşağı hareket ettirmenizi önerir. Bandınızın hasar görmesi ve artık güvenli bir şekilde yerine oturamaması da mümkündür.

Ek Bir Not

Apple’a göre, daha önceki nesiller için tasarlanan kayışlar, Apple Watch Series 4 ve sonraki modellerinde ve Apple Watch SE’de hala kullanılabilir. Apple Watch kayışınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmeden önce, yeni kayışınızın boyutunun kullandığınız cihazla çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 38mm saatler için tasarlanmış kayışlar 40mm saatler ile uyumludur. 42mm saatler için kayışlar 44mm saatlerle uyumludur.

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