Apple Watch Series 7’nin Boyutları Şöyle Olacak…

Yeni bir söylenti, Apple Watch Series 7‘nin öncekilerden daha büyük boyutlarda geleceğini öne sürdü. Bildirildiğine göre, şirketin en yeni akıllı saatleri 41 mm ve 45 mm kasa boyutlarında piyasaya sürülecek.

Bu boyutlar, Watch Series 4’ten bu yana sunulan mevcut 40mm ve 44mm seçeneklerinin yerini alacak. Cupertino merkezli şirket popüler giyilebilir cihazı Watch Series 4’ten önce, tasarım daha büyük boyutlara kaydırılmadan önce 38mm ve 42mm kasa boyutlarında sunuluyordu. Şimdi ise marka son modellerle birlikte bir beden değişikliğine daha imza atacak gibi görünüyor.

Boyuttaki hafif artışa rağmen iPhone üreticisi, Saatlerinin ikonik tasarımını korurken, ürünün eski sürümlerinde kullanılan kayışların uyumluluğunu da korudu. Başka bir deyişle, daha yeni modeller, akıllı saatin daha önce piyasaya sürülen modellerinden gelen bantları destekleyecek.

Sızıntı yapan kişi ayrıca Apple Watch Series 7’nin 40 mm ve 44 mm için tasarlanmış kayışların daha yeni 41 mm ve 45 mm boyutlarıyla çalışmasına izin vereceğini de sözlerine ekledi.

Her ne kadar şirketin akıllı saatin ekranının çerçevelerini düz kenarlı bir tasarımla daraltmaya çalıştığı göz önüne alındığında, yeni saaatlerin boyutlarındaki artış sürpriz değil. Bu, ekranın daha büyük bir yüzey alanına izin verecek. Watch Series 7’nin bu yıl içinde iPhone 13 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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