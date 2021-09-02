Apple, Yepyeni Watch Health Özellikleri Üzerinde Çalışıyor!

Apple yeni Apple Watch’a sağlıkla ilgili bir sürü yeni özellik getirmeyi planlıyor. Yeni bir rapor, şirketin popüler giyilebilir cihazı için kan basıncı ve sıcaklık izleme özelliği üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Haber Wall Street Journal’dan geliyor. Cupertino merkezli şirket, doğurganlık ve uyku takibi için bir termometre, uyku apnesi tespiti ve diyabet tespiti gibi bir dizi sağlık temelli özellik üzerinde çalışıyor.

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Ayrıca, mevcut modlar için güncellemeler getirmeyi bile planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, şirket içi belgeler, markanın 2022’de veya belki daha sonra gelmesi beklenen bu yeni sağlık özellikleri üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Rapor, iPhone üreticisinin termometre özelliğini gelecek yıl gibi erken bir tarihte Apple Watch’a sunmayı düşünebileceğini de ekliyor. Bildirildiğine göre bu özelliğin doğurganlık planlamasına dayandığı ve kadınlara uyku takibi için gelişmiş kalıp tespitinin yanı sıra yumurtlama döngülerine ilişkin içgörüler sunduğu bildiriliyor. Bu özellik, kullanıcının gelecekte ne zaman ateşi olduğunu bile tespit edebilir. Bu arada, kan basıncı izleme sistemi, yükselen basıncı haritalayarak hipertansiyonun tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Sıcaklık izleme özelliğine benzer şekilde şirket, 2022 yılında da tansiyon izleme teknolojisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bununla birlikte, raporlar, teknolojiyi mükemmelleştirmede zorluklarla karşı karşıya olduğunu da ekliyor. Bu, uyku apnesi algılama özelliği ile de yansıtılıyor. Bu özellikler henüz çalışma aşamasında olsa da bizi heyecanlandırmaya yetti bile!

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