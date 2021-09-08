Apple Watch Series 7’nin Satışı Gecikebilir – İşte Nedeni

Apple şirketin bir sonraki lansman etkinliğine 14 Eylül’de ev sahipliği yapacağını onayladı. Teknoloji devi, bu “California Streaming” etkinliğinde hangi cihazları piyasaya sürmeyi planladığını doğrulamamış olsa da, iPhone 13 serisinin 14 Eylül’de resmiyet kazanması bekleniyor.

Ancak etkinlikte tanıtılan tek ürün yeni nesil iPhone olmayacak. Şirketin önceki rekoruna ve söylentilere göre Apple, aynı etkinlikte Watch Series 7‘yi de duyurmaya hazırlanıyor.

Ancak yeni bir rapor; şirketin üretim sorunlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle Apple Watch Series 7‘nin asıl lansmanının ertelenebileceğini iddia ediyor. Şu anda, sorunların ne olduğu hakkında çok fazla bilgi yok.

Bu, Apple Watch Series 7’nin önümüzdeki hafta duyurulacak olmasına rağmen, akıllı saatlerin yeni modellerinin Ekim ayının sonuna kadar satın alınmayacağı anlamına geliyor. Ancak Apple’ın tüm modeller için lansmanı geciktirmek yerine yalnızca etkilenen modelleri erteleyebilmesi ve geri kalanının her zamanki gibi mevcut olması ihtimali de var.

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