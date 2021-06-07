MacOS 12 Monterey Duyruldu – İşte Yepyeni Özellikler

Apple bugün masaüstü işletim sistemindeki bir sonraki güncellemeyi duyurdu. MacOS 12 Monterey’den bahsediyoruz. Yeni güncelleme, bazıları macOS’a özel, bazıları ise yeni iOS ve iPadOS 15’ten ödünç alınan birkaç yeni özellikle birlikte geliyor.

MacOS Monterey’deki ilk önemli özelliklerden biri Universal Control diyebiliriz. Bu özellik sayesinde iPad’inizi Mac’lerinin klavye ve fare/ekran ile kontrol edebilirsiniz. Bu, kurulum gerektirmez ve iPad’inizi Mac’inizin yanına yerleştirmeniz yeterlidir. Daha sonra farenizi Mac’inizde ve iPad’inizde hareket ettirebilir ve belgeleri hepsine sürükleyip bırakabilirsiniz.

MacOS AirPlay’i Mac’e getiriyor. Bu özellikle, tıpkı bir Apple TV’de olduğu gibi, iPhone veya iPad’inizden Mac’inize AirPlay ses ve Video oynatabilirsiniz. Bu özellik, telefonunuzdan videolar yahut sunumlar göstermek veya telefondan herhangi bir sesi çalmak için Mac’inizin ekranını kullanmanıza olanak tanıyor.

MacOS Monterey, etkin sekme içindeki adres ve arama kutusunu entegre eden yepyeni bir sekme çubuğuna ve sık açılan sekmeleri özel gruplar halinde düzenlenmiş halde tutmak için sekme gruplarına sahip tamamen yeniden tasarlanmış bir Safari’ye sahip. Safari artık kullanıcı arayüzü renklerini mevcut web sayfası tasarımına uyacak şekilde sorunsuz bir şekilde ayarlayabiliyor.

MacOS Monterey, ilk kez iPhone’da kullanıma sunulan bir özellik olan Kısayollar’ı da alıyor. Tıpkı iPhone’da olduğu gibi, Mac’ler de artık yaygın olarak gerçekleştirilen görevleri otomatikleştirebilir ve bunları tek bir tıklamayla başlatabilirsiniz. İşletim sistemi önceden oluşturulmuş bir dizi eylemle birlikte geliyor ve basit bir arayüzle kendinizinkini de oluşturmanıza olanak tanıyor.

Ayrıca mevcut iş akışlarınızı Automator’dan Kısayollara aktarabiliyor veya Automator’ı kullanmaya devam edebiliyor. Kısayollar işletim sisteminin tamamına entegre edilmiş, böylece iş akışlarınızı Siri dahil her yerden başlatabilirsiniz.

Ek olarak macOS Monterey, iOS ve iPadOS 15’te bulunan birçok yeni özelliğe sahip.

Bu, FaceTime’daki tüm yeni iyileştirmeleri içeriyor. Buna, konuştuğunuz kişilerin sesini, kişinin ekranda bulunduğu yerden görünmesini sağlayan uzamsal ses de dahil. Ses Yalıtımı, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmanıza be tüm ortam gürültüsünün geçmesine izin veriyor. Yeni Portre modu ise, arka planınızı otomatik olarak bulanıklaştırıyor.

Shareplay, FaceTiming olduğunuz kişilerle müzik, film, TV şovu, proje ve daha fazlasını paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca üretkenlik veya sorun giderme için yardımcı olabilecek ekranınızı da paylaşabilirsiniz. Apple ayrıca, diğer uygulama geliştiricilerin uygulamalarını paylaşmak üzere FaceTime’a getirebilmeleri için bir API’yi kullanıma sunuyor.

MacOS Monterey, etkileşimli bir dünya ve ayrıntılı şehir deneyimi ile güncellenmiş Haritalar uygulamasını ve yepyeni Notes uygulamasını da sunuyor.

Canlı Metin, telefon numaraları, web siteleri, adresler ve takip numaraları dahil fotoğraflardaki metinleri algılamak için makine öğrenimini kullanıyor; böylece kopyalayıp yapıştırabilir, telefon görüşmesi yapabilir, bir web sitesi açabilir ve daha fazla bilgiyi kolayca bulabilirsiniz.

Odak özelliği otomatik olarak geçerli faaliyeti nedeniyle istenmeyen bildirimleri filtreliyor. Diğer Mac ve iPhone kullanıcıları da durumunuzu görebilecek ve böylece müsait olmadığınızı bilebiliyprar. Bir cihazda değiştirilen odak ayarı tüm Apple cihazlarına uygulanıyor.