iPhone 14 Mini Satışa Sunulmayabilir – İşte Nedeni

Güvenilir bir kaynak olan Jon Prosser, Apple iPhone 13 serisini duyurmadan önce gelecek yılın iPhone 14 serisinin tasarımını sızdırarak iPhone hayranlarını şaşırttı. iPhone 14 serisinin tasarım geliştirmeleriyle gelmesi bekleniyor.

Bu yılki iPhone 13 serisinde iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adlı dört model yer alıyor. Prosser, iPhone 14’ün ‘Mini’ modeli içermeyeceğini iddia ediyor.

Prosser tarafından yakın zamanda atılan bir tweete göre iPhone 13 Mini, son iPhone “Mini” modeli olacak. iPhone 14 serisinin üç veya dört cihaz içerip içermeyeceği henüz belli değil.

Doğrulanmayan raporlar, gelecek yıl gelecek olan dört iPhone 14 modelinin iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max olabileceğini iddia ediyor.

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