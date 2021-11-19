iPhone 14 Pro Max’in teknik detayları sızdırıldı

Raporlar, Eylül 2022’de gelecek olan Apple iPhone 14 serisinin 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro; 6.7 inç iPhone 14 Max ve; 6.7 inç iPhone 14 Pro Max gibi modellere sahip olacağını ortaya koydu. Şimdi ise iPhone 14 Pro Max’in teknik detaylarını gözler önüne serdi.

iPhone 14 Pro Max

Apple, 2021’den beri USB 2.0 hızı sunan Lightning bağlantı noktası kullanıyor. Şirket, sonunda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’te USB-C bağlantı noktası vaat edecek. Bilindiği üzere iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max‘te bulunan ProRes, çok fazla depolama alanı tüketiyor.

iPhone 13 Pro/Pro Max’i PC’lere bağladığınızda, USB 2.0 aktarım hızları nedeniyle bu dosyaların aktarılması çok zaman alıyor. Örneğin, 720 GB’lık düzenlenmemiş bir 4K videonun iPhone 13 Pro/Pro Max’ten bir PC’ye aktarılması; yaklaşık 3 saat 45 dakika sürüyor. Aynı dosya iPad Pro 2021’de bulunan USB-C kullanılarak; dışa aktarılırsa, veri aktarımının gerçekleştirilmesi yalnızca 3 dakika sürüyor.

iPhone 13 Pro Max

Raporda ayrıca Biden-Harris İdaresi ve Avrupa Birliği’nin iPhone’lar da dahil olmak üzere; gelecek tüm cihazların bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmasını istediği iddia ediliyor. Şirketler yeni karara uymazlarsa para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Yaklaşan Pro model iPhone’ların bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmasının diğer nedeni de bu olabilir.

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