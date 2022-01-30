iOS 15.4 Güncellemesi İle Ekran Tazeleme Hızına Çözüm Geliyor

Apple’ın son dönem akıllı telefonlarından olan iPhone 13 Pro ve Pro Max, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ancak bazı sorunlar nedeniyle sadece belirli uygulamalarda bu 120 Hz hissediliyor. Apple, iOS 15.4 güncellemesi ile bu soruna çözüm getirmeyi planlıyor.

Çoğunlukla sistem uygulamalarında hissedilen 120 Hz ekran tazeleme hızı, gelecek olan iOS güncellemesi ile beraber çözülecek. Çıkış tarihi yaklaşan iOS 15.4 güncellemesi ile beraber Apple, birçok sorunu kökten çözemeye hazırlanıyor. Şu an Beta aşamasında olan iOS 15.4 birçok yenilik ile beraber yakın zamanda kullanıcılar ile buluşacak.

Çıkan haberlere göre, ekran tazeleme hızına yönelik bir dizi çalışma yaptığı söylendi. Beta aşamasında olmasından dolayı halen yenilikler devam ediyor. Apple’ın beta aşamasında olan güncellemesi için birkaç ekran görüntüsü yayınlandı. 120 Hz ekran tazeleme hızı için çalışmaların olumlu gittiği yayınlanan görüntülerde fark edildi.

Apple, kullanıcılarının sıkıntılarına kulak vermişe benziyor. Özellikle birçok iPhone 13 kullanıcısı tarafından dile getirilen sorun çözüleceğe benziyor. Yakında çıkacak olan iOS 15.4 güncellemesi ile birçok yeni özellik ve giderilen hatalar sonrası kullanım deneyimi daha da iyi bir hal alacağa benziyor.

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