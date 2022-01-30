iPhone Arayan Kişinin İsmini Söyleme Nasıl Yapılır?

Günümüzün en popüler akıllı telefon modellerinden olan iPhone, birçok kullanıcına özel özellikler sunuyor. Bu özelliklerden birisi de iPhone telefonlarda arayan kişinin ismini söylemesidir. Bugünkü yazımızda sizlere bu konu hakkında bilgi vereceğiz.

iPhone arayan kişinin ismini söyleme, sağlamış olduğu hizmet açısından birçok kullanıcının beğeniyle kullandığı bir özelliktir. Telefon üreticileri çoğunlukla kullanımı basitleştiren, kullanıcıların daha pratik kullanım gerçekleştirebilmesini sağlayan özelliklere yönelmektedir. Bu tarz özellikler kullanıcılar tarafından da ilgiyle karşılandığı için oldukça fazla kullanım sayısına ulaşmaktadır.

Apple tarafından geliştirilen ve kullanıcılarının sesli bir biçimde uyarılmasını sağlayan iPhone arayan kişinin ismini söyleme özelliği, özellikle telefondan uzak durumdayken veya şarjdayken oldukça fazla işe yaramaktadır. Gelen aramalarda arayan kişinin kim olduğunun telefon uzaktayken de öğrenilebilmesi, kullanıcıyı son derece rahatlatan bir durumdur. Arayan kişinin kim olduğuna bağlı olarak açma, açmama veya bekletme konusunda bir karar vermek mümkün olabilmektedir. Böylelikle telefon ekranına bakmadan arayan numaranın kim olduğu konusunda bilgi edinilebilmektedir.

Arayan Kişinin İsmini Söyleme Özelliğini Açma

iPhone arayan kişinin ismini söyleme, özellikle telefon erişimi zor olan anlarda çok faydalı olmaktadır. Günlük yaşantı esnasında meşguliyetler sebebiyle kullanıcıların eli dolu olabilmektedir. Bu esnada gelen aramalara ise kullanıcıları zorlamaktadır. Bu sebeple kullanıcılar kimin aradığını duyarak, önem derecesine göre elinde bulunan ögeleri veya işi bırakarak aramayı cevaplamaktadır. Bu sebeple oldukça başarılı sonuçlar doğuran özellik, aşağıda belirtildiği şekilde aktif edilebilmektedir.

Öncelikle cep telefonunuzun Ayarlar menüsünü açınız.

menüsünü açınız. Ayarlar menüsü içerisinde bulunan Telefon seçeneğine tıklayınız.

tıklayınız. Ardından açılan seçenekler içerisinden “ Telefon Erişebilsin ” bölümü altında bulunan “ Aramaları Duyur ” seçeneğine tıklayınız.

” bölümü altında bulunan “ ” seçeneğine tıklayınız. Açılan Aramaları Duyur penceresinde yer alan seçeneklerden sizin kullanımınıza en uygun olanı seçiniz.

Kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği seçenek “Her Zaman” seçeneğidir. Bu seçeneği kullanarak harici bir kulaklık veya hoparlör ile bağlantınız olsa bile arayan kişinin ismini duyabilirsiniz.

Arayan Kişinin İsmini Söyleme Özelliğini Kapatma

Arayan kişinin ismini söyleme özelliği birçok konudan avantaj sağlasa da, bazı kullanıcılar bu özelliği kapatmayı tercih ediyor. Gelen arama esnasında kişinin yanında bulunan diğer kişilerin de gelen aramanın adını duyması hoş olmayabilir. Özellikle de telefon kullanıcısı tarafından gizlenmek istenen bir aramanın diğer kişiler tarafından duyulmasına sebep olabilmektedir. Tüm bu olumsuzluklardan kurtulmak için yapılması gerekenler şu şekilde;

Özelliği aktif ettiğiniz sayfaya girmeniz gerekmektedir.

Bu sayfaya öncelikle Ayarlar menüsüne, ardından Telefon seçeneğine, daha sonra ise Aramaları Duyur seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Size sunulan seçenekler içerisinden “ Hiçbir Zaman ” seçeneğine tıklayınız.

” seçeneğine tıklayınız. Aramaları Duyur kısmında bu seçenek seçili bir biçimde durduğu sürece herhangi bir arama için sesli olarak uyarı yapılmayacaktır.

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