Apple iPhone 15 Pro, Ekranıyla Şaşırtabilir

Yeni bir rapor, BOE’nin Apple’a; 2023’te üst seviye iPhone’ları için OLED LTPO ekranlar tedarik edecek firma olabileceğini öne sürdü. Paneller iPhone 15 serisi için olacak. Çinli ekran üreticisi, gelecek Apple’a OLED LTPO panelleri üretecek ve tedarik edecek.

Şirket daha önce iPhone 12 serisi için OLED ekran; tedarik etmede başarısız olmuştu, ancak mevcut nesil amiral gemisi iPhone 13 serisi için; tedarik zincirine girmeyi başardı. Ancak, yalnızca temel model için paneller üretirken; üst düzey Pro modelleri Samsung Display tarafından sağlandı.

Ancak şimdi, BOE, 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip; ekranların üretimine izin vermek için OLED LTPO panel üretimini genişletmek istediğinden bu durum değişecek.

Başka bir deyişle; bu rapor iPhone 15 Pro’nun 120Hz değişken yenileme hızına sahip olacağını da öne sürüyor. Yeni iPhone 14 serisi ile BOE; alt uç model için ekranlar sağlamaya devam ederken, Pro modelleri Samsung ve LG tarafından üretilecek.

iPhone 15 serisi sadece gelecek yıl piyasaya çıkacak olsa da; bu arada iPhone 14 serisi bu yılın ikinci yarısında geliyor. Sonunda iPhone tasarımında birkaç değişiklik göreceğiz. Detaylar için bizimle kalın.