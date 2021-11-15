iOS 15 Bilinmeyen Özellikler Neler?

Apple, ne zaman yeni bir iOS güncellemesi yapsa her zaman en ön plana çıkan özellikleri tanıtır. iOS 15 ile teknoloji devi, FaceTime ve Haritalar‘daki iyileştirme ve değişikliklerinin yanı sıra Rahatsız Etmeyin değişikliği hakkında da güncellemeleri paylaştı. Ancak Apple’nin bahsetmediğini birçok gizli özellik bulunuyor.

Apple, iOS 15 hakkında çok fazla bahsetmediği veya gerçekten çok üstünde durmadığı birçok gizli özellik bulunuyor. Ayrıca bu gizli özellikler iPhone kullanışınızı gerçekten etkileyecek özellikler durumunda. İşte bu gizli özellikler, küçük önemsiz gelse bile sizin deneyiminizi ve konforunuzu düşünen özelliklerdir.

Bu yazımızda, iOS 15’te daha az bilinen birkaç özelliği inceleyeceğiz; metinleri canlı taramak için kameranızı nasıl kullanacağınız, Safari’deki adres çubuğunu eski haline geri taşıma ve sürükleyip bırakma dahil uygulamalar arasında fotoğraflar ve diğer dosyalar gibi birçok gizli özellik bulunuyor.

iPhone Kamerası ile Metin Taramak

iPhone kamerasını bir kağıt veya bir yazıya yöneltip tanımlamasını isterseniz, iPhone’nuz sizin için o kağıt veya yazıda ki metinleri e-posta veya belgeye dönüştürebilir. iOS 15 ile gelen bu özelliği kullanmak çok kolay. Öncelikle kopyala ve yapıştır istemini kullanacakmış gibi bir metin alanının içine uzun basın. Yalnızca, şimdi bir Metin Tara düğmesi göreceksiniz. Ayrıca, çevresinde parantez bulunan bir kağıt parçasına benzeyen, yalnızca tarama simgesini kullanan bir düğme de görebilirsiniz.

Ardından kameranızı taramak istediğiniz şeye doğrultun ve ardından ekrandaki komutları izleyin. Örneğin, kamerayı çok hızlı hareket ettiriyorsanız, ekranda “Yavaşla” mesajının yanıp söndüğünü görürsünüz. Kamerayı ve metni tam olarak sıraya koyarken, iPhone’unuzun tanımladığı ve belgenize yerleştirmeye hazır metnin canlı bir ön izlemesini göreceksiniz. Hazır olduğunuzda Ekle düğmesine dokunun. iOS 15 ile gelen bu özellik birçok kullanıcının hayatını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Safari Adres Çubuğu Düzenleme

iOS 15’te Apple, iPhone ve iPad için Safari uygulaması üzerinde birçok yenilik yapıldı. iOS 15’e yükselttikten sonra fark edeceğiniz en büyük değişiklik, adres çubuğunun ekranın altına gitmiş olmasıdır. Burada Apple’ın amacı, adres çubuğunu en alta taşıyarak Safari’de gezinmenin ve web’de gezinmenin daha kolay olmasıdır, çünkü tüm düğmeler başparmağınıza daha yakındır, ancak değişiklikler çoğu kullanıcı tarafından beğenilmedi. Bu yüzden Apple, adres çubuğunu yeniden en üste taşımanıza olanak sağlıyor.

iPhone’unuzda Safari kullanırken, adres çubuğundaki Aa düğmesine dokunun (uzun basmayın, sadece bir dokunuş yeterlidir). Açılan menünün en üstünde, Üst Adres Çubuğunu Göster etiketli yeni bir seçenek göreceksiniz. Adres çubuğunu yukarı taşımak için buna dokunun.

Uygulamalar Arasında Sürükle ve Bırak

iPad, uzun zamandır uygulamalar arasında belgeleri, metinleri veya resimleri sürükleyip bırakmanıza izin veriyor. Artık sıra iPhone’da. iOS 15 ile artık bu olay iPhone’da da mümkün. Örneğin, arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşmak için Mesajlar ve Fotoğraflar arasında gidip geliyorsanız, artık bunları Fotoğraflar uygulamasından Mesajlar uygulamasına sürükleyebilirsiniz.

Fotoğraflar uygulamasını açın ve en son fotoğraflarınızı görüntüleyin. Tam ekran açmak için bir resme dokunmayın; bunun yerine parmağınızı fotoğrafın üzerine koyun ve parmağınızı ekranda sürüklemeye başlayın. Küçük resim fotoğrafların geri kalanı üzerinde gezinmeye başladığında parmağınızı kaldırmadan Mesajlar uygulamasına geri dönün. Küçük resimde, parmağınızı kaldırabileceğinizi gösteren artı işareti olan yeşil bir daire göreceksiniz ve fotoğraf, metin alanına yerleştirilerek gönderilmeye hazır hale getirilecektir.

iOS 15 ile birçok iPhone kullanıcısının hayatı ve günlük yaşamı daha kolay hale gelecek gibi gözüküyor.

Ayrıca bkz: iPhone Ekran Kilidini Unuttum Ne Yapabilirim?