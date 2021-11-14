Bugün sizlere iPhone ekran kilidini unuttum ne yapabilirim sorusuna yanıt vereceğiz. Hepsinden önce, iPhone ekran kilidini unuttum diyen kişinin tüm cihaz verileri sıfırlanacaktır. Çünkü iPhone’u geri yüklemeniz gerekecek.

Akıllı telefonların günümüzde, hayatımızdaki yeri artık sadece iletişimden ibaret değil, aynı zamanda kişisel bilgilerimizi de barındıran bir depolama aygıtı haline gelmiştir. Bu yüzden telefonlarımıza ekran kilidi koyma ihtiyacı doğmuştur.

Bu sebeple az girdiğiniz bir parolayı unutma ihtimaliniz ise oldukça yüksek. iPhone’nuzun parolasını unuttuğunuzda canınız sıkılabilir.

Apple, yaptığı açıklamada parolasını unuttuğunuz iPhone’u açmanın tek yolunun iPhone’daki her şeyi silmek olduğunu açıkça söylüyor. Parolanızı unutmadan önce yedek almadıysanız, iPhone’daki verileri kurtarmanın hiçbir yolu bulunmuyor.

iPhone ekran kilidinizi unuttuysanız şu adımları izleyebillirsiniz;

iPhone Şifre Kırma Yöntemi

iPhone şifre kırma işlemi genelde artniyetli kişilerce veya güvenlik kollarınca kullanılan bir yöntemdir ve bir hayli zordur. Çünkü hem teknik ekipman hem de kod bilgisi gerektirir ki masum bir şekilde iPhone’un şifresini (parolasını) unutan kullanıcılar için bu yöntemi kullanmak biraz güç.

Üstelik, Apple, her yeni yazılım güncellemesi ile iPhone’un parolasını kıran cihazlara karşı birtakım ek engeller getiriyor ve iPhone şifremi unuttum” diyen kullanıcılar için başvurulabilecek yol olan iPhone şifre kırma işleminin önüne setler koyuyor. Bu da hırsızlık olaylarının önüne geçmek olsa gerek.

iPhone’u Kurtarma Moduna Almak

iPhone’unuzu en az yüzde elli oranında şarj edin. Bilgisayarınız açıksa eğer iTunes’i kapatın. İphone’unuzu kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Kendiliğinden açılmaz ise eğer, iTunes’i açın. Ardından iphone’unuzu yeniden başlatın. Telefonu kurtarma moduna almak için; ses açma düğmesine basıp aniden bırakın.

Sesi kısma düğmesine basıp aniden bırakın. Kurtarma modu ekranı gelene kadar yan düğmeye basmaya devam edin. Ekranda geri yükleme ve güncelleme seçeneklerini göreceksiniz. Bu aşamalardan sonra sizin için uygun olan seçenek “Geri Yükle” seçeneğidir.

Not: iPhone serilerinde kurtarma moduna alma şu şekilde;

iPhone X, iPhone 8 veya iPhone 8 Plus için: Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın. Sesi Kıs düğmesine basıp hemen bırakın. Ardından, Kurtarma Modu ekranını görene kadar Yan düğmeyi basılı tutun.

iPhone 7 veya iPhone 7 Plus için: Uyut/Uyandır düğmesiyle Ses Kısma düğmesini aynı anda basılı tutun. Apple logosunu gördüğünüzde düğmeleri bırakmayın. Kurtarma Modu ekranını görünceye kadar düğmelere basılı tutmaya devam edin.

iPhone 6s ve önceki modeller, iPad veya iPod touch için: Uyut/Uyandır düğmesiyle Ana Ekran düğmesine aynı anda basılı tutun. Apple logosunu gördüğünüzde düğmeleri bırakmayın. Kurtarma Modu ekranını görünceye kadar düğmelere basılı tutmaya devam edin.

iTunes ile silin

iPhone’u daha önce eşitlediğiniz bilgisayara bağlayın.

iTunes size parola sormuyorsa, devam edebilirsiniz. Soruyorsa, eşitleme yapmış olabileceğiniz başka bir bilgisayarı deneyin. Başka hiçbir bilgisayarla eşitleme yapmadıysanız, bu yöntem işinize yaramayacak.

Parola sorulmadığına göre iTunes’un cihazınızı eşitlemesini ve yedek oluşturmasını bekleyin.

Eşitleme tamamlandığında iPhone’u geri yükle düğmesine basın ve geri yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin. iOS, baştan başlayacak.

Bittiğinde iPhone’unuzda iOS kurulum ekranını göreceksiniz. Burada iTunes yedeğinden geri yükle’ye dokunun.

Geri yüklemek için en son yedeği seçin.

Bu işlem, verilerinizi yedeği aldığınız zamana geri yükleyecek ve parolayı kaldıracak.

Ayrıca bkz: Wi-Fi Şifresi Nasıl Kırılır 2021