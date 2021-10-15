Wi-Fi Şifresi Nasıl Kırılır 2021

İnsanların internete bağlanmak için geniş bant ve mobil veri paketlerine güvendiği bir zaman vardı. IoT’nin günlük hayatımıza girmesiyle, WiFi kullanımı birçok kat arttı. Her evde internetin verimli çalışmasını gerektiren neredeyse beş ila altı cihaz vardır. Akıllı TV’lerin, akıllı klimaların, akıllı telefonların, dizüstü bilgisayarların, akıllı alarmların vb. yoğun kullanımıyla evler artık dijital olarak daha bağlı hale geldi. WiFi ile ilgili üç bileşen de diğer tüm gelişmelerle birlikte bir sonraki seviyeye geçti:

WiFi protokolleri: Güvenlik zayıflıkları nedeniyle WEP kullanımının değer kaybettiğinin farkındayız. Protokol yığını, son derece güvensiz olmaktan mümkün olan en yüksek güvenlik düzeyine kadar zaman içinde gelişmiştir.

Donanım teknolojisi: Hem WiFi’yi hem de WiFi yönlendiriciyi kullanan uç noktalar gelişmiş hale geldi. Yönlendiriciler, küçük bir sinyal aralığına sahip tek bir antenle gelirdi. Artık yönlendiriciler daha geniş bir menzile, daha iyi sinyal gücüne ve kör noktaları yok etmek için birden fazla yöne işaret eden birden fazla antene sahip.

Wireles saldırıları: Saldırganlar ağa girebilir ve o ağdaki trafiği izleyebilir veya şifreyi kırabilir ve ağınızı ücretsiz olarak kullanabilir. Sadece dizüstü bilgisayarın yakaladığı kablosuz ağları kontrol edin ve hemen orada bir örnek görebilirsiniz.

Kablosuz ağların artan kullanımı nedeniyle, kablosuz saldırılar katlanarak artıyor. Kablosuz sinyaller herhangi bir yerde ve herhangi biri tarafından alınıp bunlardan yararlanılabileceğinden, Wifi ağları genellikle saldırıya karşı savunmasızdır.

Kablosuz bilgisayar korsanlığı, kablosuz ağlara veya kimlik doğrulama saldırıları, wifi şifreleri, yönetici portalı erişimi ve diğer benzer veriler gibi gizli bilgiler sunan erişim noktalarına yapılan bir saldırı olarak tanımlanabilir. Kablosuz bilgisayar korsanlığı, özel bir wifi ağına yetkisiz erişim elde etmek için gerçekleştirilir.

Bu yazımızda sizlerle wifi şifresi kırma, wifi şifre kırma, internet şifresi kırma, wifi kırıcı, wifi şifresi nasıl kırılır, wi-fi şifresi nasıl kırılır, internet şifresi nasıl kırılır gibi konularda gerekli olan bilgileri paylaşacağız ve sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız.

WiFi şifresi nasıl bulunur?

Aşağıda, WiFi kullanımını daha kolay hale getirmek için bu yöntemlerin her birinin günlük yaşamınızda nasıl yaygın olarak kullanılabileceğine dair bir fikir edinebileceğiniz, kendi adımlarını içeren birkaç yöntemden bahsettik.

Yöntem 1 – Kendi WiFi Parolanızı mı Kaybettiniz?

Evde kullanmış olduğunuz kendi WiFi şifrenizi kaybettiğinizi varsayarsak, bu biraz zor olabilir ama endişelenmeyin çünkü şifrenizi her zaman yönlendirici giriş sayfanızdan sıfırlayabilirsiniz.

Basitçe Yönlendirici IP Adresi yönetici panelinizi açın ve bu yönetici bölümü aracılığıyla, WPA-2 Güvenliği seçeneği altında yeni şifrenizi yeniden girmeniz gereken WiFi bölümüne gidin ve işiniz bittiğinde kaydet düğmesine tıklayın.

Yöntem 2 – WiFi Harita Uygulaması ile seyahat ederken WiFi Şifresini Kırın

Şimdi şöyle bir senaryo var ki, bazı seyahat etmek zorunda kaldığınız durumlarda bilmediğiniz bir yerde olabilirsiniz ve etraftaki mekanların WiFi şifrelerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu tarz durumlarda Hem Android hem de IOS cihazları için kullanılabilen ücretsiz bir WiFi bulucu uygulaması olan “WiFi-Map” adlı uygulamayı indirebilir ve kullanabilirsiniz. Uygulamayı cihazınıza yükledikten sonra, konumu açabilirsiniz ve uygulama, erişebileceğiniz yakındaki tüm Ücretsiz WiFi parolalarını gösterecektir.

Yöntem 3 – Android ve iOS için WPS Uygulamaları

Yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa son durum senaryosu, WiFi şifresini hızlı bir şekilde alabilmeniz için Wi-fi Korumalı Kurulumu (WPS) kırmak için oluşturulan uygulamalardan başka bir şey olmayan WPS kırma uygulamalarından birini kullanmaktır. Aşağıda listelediğimiz tüm uygulamaların kullanımı oldukça kolaydır ve yakındaki herhangi bir WiFi şifresini kırmak için aynı işleme sahiptir. Bu nedenle, aşağıda kullanmanızı önerdiğimiz bazı uygulamaları kısaca gözden geçireceğiz.

A. WPS Uygulaması

Wi-Fi Korumalı Kurulum, sabit kodlanmış bir güvenlik parolasıdır, ancak etkinleştirildikten sonra bu uygulama mekanizması tarafından parolanın tahmin edilebileceği, mevcut tüm yakındaki WiFi’lerden geçecek, güçlerini kontrol edecek ve ardından kilidini açmaya çalışacak güvenlik açıkları vardır. Bu uygulama aramayı tamamladıktan ve WiFi şifresini bulduğunda, ona erişmek için şifreyle birlikte WiFi ayrıntılarını kaydedebilmeniz için yeşil bir onay işareti gösterecektir.

B. WiFi WPS Bağlantısı

Adından da anlaşılacağı gibi, bu uygulama daha az güvenlikli bir şifresi olan herhangi bir WiFi’yi bağlamaya yöneliktir ve yakındaki WiFi’lere bakma ve daha sonra herhangi birinin ücretsiz erişimi olup olmadığını görme özelliğine sahiptir. Bu nedenle, ilk denemede, kullanmak için ücretsiz WiFi bulabilirsiniz ve bu işe yaramazsa, ikinci yol, uygulamanın mevcut WiFi’ye bir parola ile bakması ve parolalarını yapılandırmaya çalışmasıdır.

Herhangi bir yazılım veya uygulama olmadan WiFi Şifresini kırabilir miyim?

Evet, eğer kendi WiFi şifrenizi kırmak istiyorsanız, bunu, Yönlendirici IP Adresi yönetici panelinizi ziyaret ederek ve ardından tercihinize göre şifreyi sıfırlayarak mobil veya masaüstünüzden kolayca yapabilirsiniz.

Akıllı telefonlardan WiFi şifrelerini kırmak mümkün mü?

Yalnızca WiFi şifrelerini kırmak istiyorsanız, WiFi-Map, WPSApp ve WiFi WPS Connect veya daha fazlası gibi araçları kullanabilirsiniz; bu araçlar, kırabileceğiniz kolay bir şifre ile WiFis’i bulmaya çalışır.