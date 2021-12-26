iPhone 15 Pro SIM Yuvasız Geliyor

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 13 serisini tanıttı. Birçok kullanıcıyı meraka soktu. iPhone 14’ün ise çıkmasına önümüzde bir sürü zaman var. Tüm bu bilgilere rağmen iPhone 15 hakkında söylentiler dolaşmaya başladı.

Apple’ın son harikası olacak olan iPhone 15’in bir SIM yuvası olmayacak. 2023 yılında çıkması planlanan iPhone 15 serisi için birçok iddia ortaya atıldı. Yeni gelecek olan iPhone 15 serisi için tamamen eSIM teknolojisine bürünüp, piyasaya çıkacak.

Ayrıca iPhone’ların çift eSIM desteğiyle geleceğini ve kullanıcıların aynı anda iki hatta sahip olmalarını sağlayacağını iddia ediyor. Bununla birlikte, Pro olmayan modellerin de tamamen eSIM teknolojisine bağlı olup olmayacağı veya fiziksel SIM kart yuvalarını kullanmaya devam edip etmeyeceği belli değil.

Apple’ın konu hakkında açıklama yapmasına bağlı olarak her şey netleşecek. Bununla birlikte Apple gösteriyor ki her yeni üründe kendi teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.

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