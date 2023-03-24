iPhone 15 Serisinin Yeni Dinamik Ada Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple’ın yeni iPhone 15 serisiyle ilgili önceki bilgiler, tüm modellerin Dinamik Ada özelliğine sahip olacağını doğruladı. Ve bu yeni seri için harika bir değişiklik. Çünkü Dinamik Ada kesinlikle ekranın daha sürükleyici görünmesini sağlıyor. Yakın zamanda atılan bir tweet, yeni telefonların bu özelliğine dair bazı detayları ortaya serdi.

Yeni bir rapora göre Apple, iPhone 15 serisi için Dynamic Island özelliğini yeniliyor. Bu tweet, birçok hayranın bu değişikliğin Dynamic Island’ın işlevselliğini etkileyip etkilemeyeceğini merak etmesine neden oluyor.

iPhone 15 telefonlarının Dinamik Adası yeni bir yakınlık sensörü içerecek. Geriye dönüp baktığımızda, iPhone 14 Pro ve Pro Max‘te ekranın altında bir sensör bulunuyordu. Sensör, telefonun kulağınızın yanına yerleştirip yerleştirmediğinizi algılamasını sağlayan Dinamik Ada’nın hemen altındaydı.

Sensör cildinizi algıladığında ekranı kapatıyordu. Bunu yaparak, yanlışlıkla herhangi bir dokunuş yapmadan aramayı cevaplamanıza olanak tanıyordu. Ancak iPhone 15 serisi için yakınlık sensörü Dynamic Island içerisinde olacak. Ancak rapora göre Dynamic Island’ın boyutu değişmeyecek.