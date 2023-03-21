iPhone 15 Serisinde Düğmeler Yer Değiştiriyor – Yeni Baştan Tasarım!

Her hafta, merakla beklenen Apple iPhone 15 Pro serisiyle ilgili yeni söylentiler ortaya çıkıyor ve telefonun farklı yönleri bu tür sızıntılara konu oluyor. Örneğin, en son sızıntılardan biri, akıllı telefonun ekranının etrafında ince çerçeveler sergiledi.

Son bilgilere göre, iPhone 15 Pro‘nun CAD çizimleri, Apple’ın yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonlarının yenilikçi ‘Taptik düğmeler’ ve katı hal sessize alma anahtarları içerebileceğini gösteriyor.

Geleneksel özel ses açma ve kısma düğmeleri yerine, Apple’ın ses kontrolü için tek bir düğmeyi tercih ettiği söyleniyor. Taptic düğmesinin basınca duyarlı olduğu ve daha sert basışlarla daha hızlı ses ayarı yapılmasına izin verdiği söyleniyor. Bu özelliğin, Apple’ın Force Touch trackpad’lerine benzer dokunsal geri bildirimle birlikte bulunup bulunmayacağı şu anda bilinmiyor.

Sessize alma düğmesi de her zamanki konumunda kalacak, ancak artık katı hal düğmesi olarak da işlev görecek. Görünüşe göre normal iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, Apple’ın fiziksel sessize alma düğmesini korurken, Taptic ses ve kilitleme düğmeleri iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’e özel olacak.

Bununla birlikte, basınca duyarlı bu düğmelerin tasarıma nasıl dahil edileceğinin ayrıntıları belirsizliğini koruyor. Apple yıllık programını takip ederse Eylül ayında olması beklenen lansman tarihine doğru ilerledikçe daha fazla ayrıntı mevcut olacak.