iPhone 15 Tanıtım Tarihi Resmen Açıklandı!

Apple, çok beklenen amiral gemisi telefonu iPhone 15 ve birçok ürününü de sergileyeceği etkinliğin tanıtım tarihini açıkladı.

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden Apple, sonbahar ayında düzenleyeceği etkinlik ile beraber çok beklenen amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 15’i tüm dünyaya gösterecek. Merakla beklenen etkinlik 12 Eylül Salı günü Türkiye saatine göre 20.00’da gerçekleşecek.

Ne kadar çok haber de yapılsa insanlar Apple tarafından resmi tanıtım tarihini bekliyordu. Nihayet resmi açıklama geldi ve artık tüm gözler 12 Eylül’ü gözlemeye başladı. Apple etkinliğinde sadece iPhone 15 serisi değil birçok yeni ürün ve özellik bizleri bekliyor.

Apple Watch 9

Düzenlenecek etkinlikte diğer serilerin aksine birçok değişiklikle beraber gelen Apple Watch 9 bizleri bekliyor. Çekirdek özelinde gerçekleştirilen güncelleme ile beraber büyük bir performans artışı göreceğiz.

Watch 9 içerisinde yer alan çip, iPhone 13 ve 14 serisinde karşımıza çıkan A15 Bionic çipini temel alacak. Ayrıca bu seride bizleri birde pembe renk seçeneği bekliyor olacak.

Apple Watch Ultra 2

Yenilenen tasarımı ile karşımıza çıkacak bir diğer ürün de Apple Watch Ultra 2 modeli. 3D baskılı birleşenlerle karşımıza çıkacak ürün aynı Watch 9’da olduğu gibi A15 Bionic çipe sahip olacak. Ayrıca 3D bileşenler ürünün ağırlığında ciddi bir hafifleme yaratarak kullanıcılar için çok daha konforlu hale geldi.

iPhone Kılıfları ve Watch Kordonları

Eylül ayındaki Apple etkinliklerinde olduğu gibi, yeni iPhone kılıflarının ve Apple Watch kordonlarının çeşitli yeni renklerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni kılıflar ve kordonlar bazen etkinlik sona erdikten birkaç dakika sonra Apple’ın çevrimiçi mağazasından sipariş edilebiliyor.

Bizi etkinlik boyunca bekleyen diğer yenilikler ise şu şekilde;

Apple Watch Dokunma Mıknatıslı Kayış Mock Özelliği

USB-C AirPods Pro Kılıfı

iPhone 15 Renkleri İle Uyumlu USB-C Kabloları

iPhone 15 Pro Thunderbolt Kablo Aksesuarı

Apple Ürünler İçin Yeni Yazılım

Etkinlikle ile beraber iOS 17, iPadOS 17, watchOS ve tvOS 17 yazılım güncellemelerinin tanıtılması bekleniyor. Tanıtılacak olan güncellemeler etkinlikten sonra kademeli olarak tüm kullanıcıların deneyimine sunulacak.

iPhone 15 serisinin tanıtım tarihi açıklandıktan sonra birçok teknoloji meraklısı takvimine bugünü ekledi. Ayrıca birçok teknoloji yazarının bugüne denk gelen izinleri iptal edildi.

iPhone 15 Serisinin Batarya Kapasiteleri Belli Oldu!