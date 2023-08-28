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iPhone 15 Serisinin Batarya Kapasiteleri Belli Oldu!

Apple, diğer serilerin aksine iPhone 15 modelinde batarya ömründe artışı kullanıcılara sunacak.

İbrahim Özbek

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iphone 15 batarya kapasitesi

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12 Eylül tarihinde tanıtılması beklenen iPhone 15 modellerinin batarya kapasitesi ve şarj destekleri belli oldu.

Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 15 serisinin tanıtılmasına kısa günler kaldı. 12 Eylül tarihinde tanıtılması planlanan iPhone serisi için detaylar netlik kazanmaya başlıyor. Şu an için resmi açıklama olmasa da, yapılan haberler bu detayları doğruluyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefonların batarya kapasitesi ve hızlı şarj destekleri de önemli bir özellik haline geldi. Apple, diğer serilerin aksine iPhone 15 modelinde batarya ömründe artışı kullanıcılara sunacak.

Paylaşılan haberlere göre iPhone 15 modellerinin batarya kapasitesi ve şarj desteği şu şekilde;

ModelBatarya KapasitesiHızlı Şarj Desteği
iPhone 153877 mAh35 W
iPhone 15 Plus4912 mAh35 W
iPhone 15 Pro3650 mAh35 W
iPhone 15 Pro Max4852 mAh35 W
iphone 15 serisi batarya kapasitesi

iPhone 15, bir önceki seriye oranla batarya kapasitesinde yaklaşık olarak %18’lik bir büyüme ile piyasaya çıkacak. Özellikle iPhone kullanıcılarının sıklıkla dile getirdiği şarj sorunun bir nebze de olsun önüne geçilmiş olacak.

iPhone 15 serisinde klasik hale gelen Lightning yerine USB-C bağlantıları bizleri bekliyor. Bu değişim Apple’ın hızlı şarj desteğinde de önemli bir rol oynayacak. Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla beraber daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. 12 Eylül’de yapılması beklenen etkinlikle beraber iPhone 15 başta olmak üzere tüm yeni Apple ürünlerini göreceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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