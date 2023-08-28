iPhone 15 Serisinin Batarya Kapasiteleri Belli Oldu!

12 Eylül tarihinde tanıtılması beklenen iPhone 15 modellerinin batarya kapasitesi ve şarj destekleri belli oldu.

Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 15 serisinin tanıtılmasına kısa günler kaldı. 12 Eylül tarihinde tanıtılması planlanan iPhone serisi için detaylar netlik kazanmaya başlıyor. Şu an için resmi açıklama olmasa da, yapılan haberler bu detayları doğruluyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefonların batarya kapasitesi ve hızlı şarj destekleri de önemli bir özellik haline geldi. Apple, diğer serilerin aksine iPhone 15 modelinde batarya ömründe artışı kullanıcılara sunacak.

Paylaşılan haberlere göre iPhone 15 modellerinin batarya kapasitesi ve şarj desteği şu şekilde;

Model Batarya Kapasitesi Hızlı Şarj Desteği iPhone 15 3877 mAh 35 W iPhone 15 Plus 4912 mAh 35 W iPhone 15 Pro 3650 mAh 35 W iPhone 15 Pro Max 4852 mAh 35 W

iPhone 15, bir önceki seriye oranla batarya kapasitesinde yaklaşık olarak %18’lik bir büyüme ile piyasaya çıkacak. Özellikle iPhone kullanıcılarının sıklıkla dile getirdiği şarj sorunun bir nebze de olsun önüne geçilmiş olacak.

iPhone 15 serisinde klasik hale gelen Lightning yerine USB-C bağlantıları bizleri bekliyor. Bu değişim Apple’ın hızlı şarj desteğinde de önemli bir rol oynayacak. Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla beraber daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. 12 Eylül’de yapılması beklenen etkinlikle beraber iPhone 15 başta olmak üzere tüm yeni Apple ürünlerini göreceğiz.

Oppo A38’in teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı