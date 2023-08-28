Oppo A38’in teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı

OPPO’nun yakında OPPO A Serisi altında birden fazla telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Yakın zamanda OPPO A38 ve OPPO A18 birden fazla ülkede sertifika aldı. Sertifikasyon siteleri telefonların model adlarını ve numaralarını ortaya koyuyor, ancak daha fazla bilgi mevcut değil.

OPPO henüz bu telefonların piyasaya sürüleceğini resmi olarak onaylamadı. Bu arada, bugün Appuals’ta size OPPO A38’in görüntülerini, tüm özelliklerini ve fiyatlandırma ayrıntılarını sunuyoruz.

Oppo, A38 adında uygun fiyatlı yeni bir orta seviye telefon üzerinde çalışıyor. Cihazın görüntüleri, temel özellikleriyle birlikte internete sızdı ve telefonun çift arka kameraya ve diğer son Oppo A serileri ile benzer arka tasarıma sahip olacağını, ön tarafta ise selfie kamerası için bir su damlası çentiği olacağını söylüyor.

Ön tarafta 720p (HD) çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.56″ LCD ekranın yer alacağı söyleniyor. Yonga seti bir Helio G80 olmalı. Bu 12 nm üretim mimarisi üzerine inşa edilmiştir ve Oppo bununla birlikte 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı getiriyor.

OPPO A38 Altın

Arka tarafta f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve f/2.4 lense sahip 2 MP sensör bulunacak, ancak raporda bunun derinlik çekimleri veya makro fotoğraflar için olup olmadığı belirsiz. Su damlası çentiğinin içinde 5 MP f/2.2 selfie kamerası yer alıyor.

OPPO A38 Siyah

Oppo A38‘in USB-C şarj portu, IP54 derecesi ve Android 13 işletim sistemi üzerine kurulu ColorOS 13 arayüzü ile 5.000 mAh batarya getireceği söyleniyor. Telefon önümüzdeki ay Avrupa’da 159 € karşılığında piyasaya sürülecek ve ardından Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde satışa sunulacak.