Dünya teknoloji devi olan Apple, iPhone cihazlara yeni bir özellik getirmeyi planlıyor. iPhone’lara gelecek olan yeni özellikle beraber iPhone cihazları artık kimlik ve ehliyet yerine de geçecek.

Apple’ın iPhone cihazlarda getireceği yeni cüzdan (Wallet) uygulaması ilk olarak ABD bölgesinde kullanıma gelecek. iPhone kullanıcıları iOS 15.4 Beta 2’yi kullanıcıların test etmesi için piyasaya sürmüştü. Yapılan Beta sürümünde dikkatleri üzerine çeken Wallet özelliği oldu. Apple’ın yeni özelliği ilk olarak ABD’de de kullanıma çıkacak olsa da kısa zaman sonra tüm dünyaya geleceğe benziyor. Türkiye’ye ise ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yer almadı.

Apple’ın yaptığı açıklamalara göre yeni cüzdan özelliği iOS 15.4 güncellemesi ile beraber bütün cihazlara gelecek. Tarihler net olmasa da, en geç yaz aylarında kullanıcılar bu özellik ile tanışacak. Böylece iPhone cihazlar artık kimlik ve ehliyet yerine de geçecek.

Arizona ve Georgia eyaletlerinde denecek olan Apple’ın yeni özelliği sırasıyla Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma ve Utah‘da da kullanılacak. Ayrıca Apple, bir süredir üzerine çalıştığı Dokun ve Öde seçeneği iOS 15.4 ile beraber kullanıcılara sürülecek. NFC uyumlu kullanıcılar, temassız bir şekilde kartlarını kullanıp, Dokun ve Öde seçeneğini kullanabilecek.

Özellikle pandemi süresinde Apple, kullanıcılarına maskesi takılıyken kilit açma özelliğini getirmişti. Gelecek olan iOS 15.4 güncellemesi ile beraber bu özellik üzerinde birçok iyileştirme yapılacak. FaceID kullanarak maske ile kilit açan kullanıcılar, artık göz hizasının altına bakarak da kilit açma işlemini gerçekleştirebilecek.

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