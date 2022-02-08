Apple iPhone SE 2022, 8 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Apple, iPhone SE akıllı telefonunu en son 2020’de çıkarmıştı ve cihazı her iki yılda bir yenileme geleneğini sürdüren teknoloji devi; bu yıl da yeni bir iPhone SE‘yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni bir rapor, Apple’ın 8 Mart’ta yılın ilk lansman etkinliğine ev sahipliği yapabileceğini ve bu etkinlikte; yeni iPhone SE 2022‘nin de piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Daha önce, cihazın Nisan veya Mayıs aylarında çıkacağını gösteren raporlar vardı.

Son gelen bilgilere göre 5G destekli iPhone SE ile birlikte şirket; aynı etkinlikte üç ürün daha piyasaya sürecek. Apple iPad Air‘in de bu etkinlikte satışa çıkmasını bekliyoruz. Apple’ın M2 işlemci veya yeni 27 inç iMac ile çalışan; yeni MacBook cihazlarını duyurma olasılığı da var.

Bu arada bu yeni iPhone; 4.7 inç Retina HD LCD ekranla gelecek ve aynı zamanda gömülü parmak izi sensörlü bir Ana Sayfa düğmesine sahip olacak. Bir LCD ekran paneli ve bir ana sayfa düğmesi ile gelen; son Apple akıllı telefonu olmasını bekliyoruz.

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