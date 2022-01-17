iPhone SE Plus İle Tanışmaya Hazır Mısınız?

Ekim 2021’de, Apple’ın iPhone SE 3‘ü ertelediği ve bunun yerine iPhone SE Plus’ı; 2022’de piyasaya süreceğini söylemiştik. Şimdi, haberi ilk olarak Ekim ayında veren DSCC analisti Ross Young; iPhone SE modelleriyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı.

iPhone SE serisi, ilk olarak 2016 yılında tanıtılan uygun fiyatlı; küçük ekranlı iPhone olarak karşımıza çıkmıştı. Serinin ikinci telefonu 2020’ye kadar piyasaya çıkmamıştı; ve şimdi bir diğer modeli bu sene satışa çıkacak.

DSCC analisti Ross Young’ın son tweetine göre; bir sonraki iPhone SE modeli gerçekten iPhone SE Plus olarak adlandırılacak. SE Plus, SE serisinde 5G desteği sunan ilk cihaz olacak. Ve 4.7 inç LCD ekrana sahip olmasını bekliyoruz. Cihazın ayrıca kalın üst ve alt çerçevelerle aynı tasarımı koruması ve; Touch ID düğmesine sahip olacağını söyleyebiliriz.

iPhone SE Plus’ın önümüzdeki birkaç ay içinde A15 Bionic çip; geliştirilmiş arka kamera sensörü ve 5G desteği ile piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Ross Young ayrıca iPhone SE 3’ün daha önce öngörülen 2024 zaman çizelgesi yerine 2023’te piyasaya çıkacağını ve 5,7 inç ekrana sahip olacağını belirtiyor.

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