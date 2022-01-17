iPhone SE 2022 ile Beraber iPad Air Geliyor!

Günümüzün en büyük akıllı telefon markalarından Apple, her yıl yeni bir serisini teknoloji dünyasına tanıtır. Buna rağmen bazı kullanıcılar eski model iPhone modellerine daha çok ilgi duyuyor. Özellikle bunların başında iPhone SE 2022 modeli yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Apple, iPhone SE için yeni nesil bir model çıkaracağını duyurmuştu. Özellikle bu haber birçok Apple hayranı tarafından sevinç ile karşılandı. Ayrıca Apple yeni nesil iPhone SE 2022 modelinin yanı sıra birde yeni nesil iPad Air modelini de çıkaracağı haberleri medyada yer aldı. Ortaya çıkan bu haberler dünya çapında büyük ilgi gördü.

Tasarım açısından önceki iPad Air modellerinden pek farkı olmayacak. A15 bionic çiple beraber 5G desteği ile kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca 12 MP bir ön kamera sistemi ile desteklenecek. 10.9 İnçlik bir ekranı ince çerçeveler saracak. Renk seçenekleri de gri, yeşil, rose ve mavi olacak.

Apple, eski sürümleri güncel bir versiyon ile çıkartarak kullanıcıların isteklerini karşılıyor. Özellikle iPhone SE modeli bunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca çıkan haberler doğruysa iPad Air modeli de birçok kullanıcı tarafından tercih edilecek. Apple’ın çıkan haberler hakkında yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.

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