iPhone 14 Serisine Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Apple’ın yeni iPhone 14 ailesinin sonbaharda piyasaya çıkması ve dört modelden oluşmasını bekliyoruz. Seride iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olacak. iPhone 13 Mini‘nin kötü satışlarının ardınsan iPhone 14 Mini görücüye çıkmayacak.

Haitong International Securities analisti Jeff Pu‘nun araştırma notuna göre; Apple bu yıl Pro ve Pro olmayan iPhone modellerini; kullanılan ekranlar ve bellek miktarları söz konusu olduğunda, öncekinden çok daha fazla benzer hale getirecek.

Aslında, dört iPhone 14 modelinin de yalnızca; iki Pro cihazı değil (şu anda iPhone 13 neslinde olduğu gibi); 120 Hz ekrana sahip olduğu ortaya çıktı. Sadece bu değil, dört iPhone 14 modelinin tümü de aynı RAM miktarına sahip olacak: 6GB.

Bu, iPhone 13 Mini ve iPhone 13‘ün 4 GB’a sahip olduğu; Pro ve Pro Max’in ise 6 GB’a sahip olduğu mevcut durumun aksine bir tık üzücü. En azından Pro modellerde 8GB RAM görmeyi tercih ederdik.

Daha önce Pu, iPhone 14 Pro ve Pro Max’in bunu 8 GB’a çıkaracağını söyledi; ancak görünüşe göre bu artık değişti. Bunun nedeni ise tedarik konusundaki fiyat artışları diyebiliriz. Aynı zamanda iPhone 13 serisine benzer şekilde 64 veya 48 megapiksel kamelarla gelecekler.