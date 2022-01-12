iPhone 14 Fiyatları Zirveye Ulaşabilir – İşte Nedeni

Apple bu yıl birkaç yeni ürün piyasaya sürmeye hazırlanıyor; ancak şirketin en çok beklenen serisi iPhone olmaya devam ediyor. Cupertino merkezli dev, yaklaşmakta olan iPhone 14 serisi modellerini bu yıl içinde piyasaya sürecek.

Yeni iPhone’ların resmileşmesinden önce; yaklaşan telefonla ilgili birkaç ayrıntı ortaya çıktı ve bize ne bekleyeceğimiz konusunda bir ipucu verdi. Şimdi ise telefonun fiyatıyla ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor.

Bir rapora göre, şirket iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerini; çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunacak. Kaynağımız iPhone 14 Pro’nun 1.099 dolardan, Pro Max’in ise 1.199 dolardan başlayacağını sözlerini ekledi.

Bu yıl piyasaya çıkan iPhone Pro modelleri için artan fiyatların arkasındaki nedenin, şirketin bu yıl bu yeni akıllı telefon serisi için sunacağı yeni tasarım ve yükseltmeler olduğu söyleniyor. Kaynağın, fiyat artışının hala dikkate alındığını iddia ettiğini, bu nedenle daha sonra işlerin değişebileceğini umuyoruz.

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