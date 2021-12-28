iPhone 14 Serisinde SIM Kart Yuvası Olmayacak!

Birkaç gün önce, 2023 yılında piyasaya çıkacak olan Apple iPhone 15 Pro modellerin; nano-SIM kart yuvası olmadan gelebileceği ve yalnızca çift eSIM kartı destekleyeceği ortaya çıkmıştı.

Şimdi yeni bir rapor, fiziksel SIM’den eSIM’e geçişin yalnızca beklenenden daha erken olabileceğini gösteriyor. 2022’de piyasaya çıkacak iPhone 14 serisi modellerin fiziksel nano-SIM yuvaları olmayacak.

Apple, ABD’deki büyük ağ operatörlerine Eylül 2022’ye kadar yalnızca; eSIM özellikli akıllı telefonların lansmanına hazırlanmalarını tavsiye etti. Kaynağımız ise, bu girişimin zaman çerçevesini özetleyen bir belgeye de erişti.

Cupertino tabanlı teknoloji devinin, eSIM işlevinin kullanılamadığı bölgeler için fiziksel SIM kart yuvalarına sahip iPhone modelleri üretmesini bekliyoruz.

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