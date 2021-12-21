İşte Apple iPhone 14 Serisinin Kamera Düzeni!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yeni nesil Apple iPhone serisi ile ilgili söylentiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Yeni Apple iPhone 14 serisi hakkında zaten birçok şey biliyoruz. Fakat bugün ortaya çıkan rapor, Apple iPhone kamera teknolojisinin önümüzdeki iki yıl içinde yükseleceğini gösteriyor.

Ayrıca, yükselmiş kameranın Tayvan merkezli üretici Largan Precision’ın pazar payını; gelirini ve kârını artırmasına yardımcı olacağı da ekliyor. Bu şirket, dünyanın en büyük akıllı telefon kamera lensi tedarikçisi; ve dünya genelinde pazar payının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor.

Apple iPhone 14 Pro modellerinin, 8K video kaydı desteğine sahip olacak 48 megapiksel kamera sensörüne sahip olmasını bekliyoruz. Yüksek kaliteli videolar, Apple’ın AR/VR cihazı için de uygun olacak.

iPhone 14 Pro modellerindeki kamera, pazardaki diğer birinci sınıf amiral gemisi akıllı telefonlarda halihazırda kullanılan bir teknoloji olan; piksel gruplama yoluyla hem 48 megapiksel hem de 12 megapiksel görüntüler yakalayacak.

Bkz: Apple iPhone 14 Pro, 48 MP Kamera ve 8GB RAM İle Gelecek