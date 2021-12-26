iPhone 14 Pro Daha Fazla RAM ile Gelebilir

Her geçen gün büyüyen teknoloji devi Apple, yeni çıkaracağı iPhone 14 Pro modelinde daha fazla RAM kullanabilir. Çıkan haberlere göre 2022 yılında çıkacak olan iPhone 14 Pro ve Pro Max önceki iPhone’lardan daha fazla RAM ile kullanıcılar ile buluşabilir.

Apple’ın 2022’de 5.4 İnç iPhone mini modelini değiştireceği ve gelecek yılki serisinin 6.1 İnç iPhone 14 ve 14 Pro ile 6.7 İnç iPhone 14 Max ve Pro Max’i içermesi bekleniyor. Şu anda Apple’ın maksimum RAM kapasitesi 6 GB ve bu sayı iPhone 13 modelinde 4 GB ile sınırlandırılmıştı. Çıkan haberlere göre, gelecek yıl çıkacak iPhone modellerinde RAM seçeneğinin 8 GB olacağı öne sürüldü. Ayrıca iPhone 14 Pro için minimum depolama alanı 64 GB‘dan başlayacak.

Çıkan diğer haberlere göre, iPhone Pro’nun arka kamerası 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 12 MP telefoto özelliğine sahip üç kamera yer alacak. Özellikle Apple, iPhone 14 ile beraber fotoğraf deneyimini maksimum seviyeye çıkarmayı planlıyor. Buna bağlı olarak bir başka haber ise 8K video deneyimi sunacak olması.

Samsung, gelecek yıl çıkaracağı amiral gemisi modelinde üst düzey bir kamera sistemi geliştirmeyi planlıyor. Apple’da kamera konusunda iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Özellikle yıllar sonra bu iki devin kapışmasını görmek bizleri heyecanlandırmış durumda.

Ayrıca iPhone 14 Pro’nun 120 Hz bir ekran tazeleme hızına sahip olacağı tahmin ediliyor. iPhone 14 serisi SIM yuvasına sahip son iPhone serisi olabilir.

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