iPhone Sahipleri Dikkat! Citizen Lab, iPhone Tarafından Algılanamayan Bir Virüsün Ortaya Çıktığını Açıkladı!

Güvenlik konusunda iPhone tarafından oldukça güçlü bir duvar sağlandığını hepimiz biliyoruz. Özellikle kapalı bir işletim sistemi yapısı olduğu için iPhone bu konuda çok güvenli bir kullanım yapısı sunuyor. Bahreynli insan hakları aktivistleri bu konuda bir saldırıya uğradığını açıkladılar. Pegasus casus yazılımıyla saldırıya uğrayan insan hakları aktivistleri, bu konuda detaylı bir açıklama yapıyorlar.

Citizen Lab araştırmacıları tarafından yapılana açıklamalara göre Bahreynli bir insan hakları aktivistinin iPhone telefonuna virüs girmiş. Güçlü bir casus yazılımı tarafından telefonu hacklenen aktivistin ismi açıklanmıyor. iPhone bu konuda çok titiz bir çalışma yürütüyor. Körfez ülkesinde yaşayan ve insan haklarını destekleyen bir aktivist olan kişi, Bahreyn İnsan Hakları Merkezi’nin bir üyesi olarak çalışıyor.

Grup müdürünün bu konuda daha önce politik sorunları olması sebebiyle bazı kişilerin hedefinde olduğu söyleniyor. Lakin buradaki sorun şu. Bir şekilde hack durumu ile kişinin iPhone cihazına giriş yapılıyor ve bu durum geniş kitleler tarafından görülüyor.

Citizen Lab şirketi söz konusu aktivistin telefonunu analiz ederek iPhone 12 Pro’suna nasıl virüs girdiğini araştırdı. Sıfır tıklama saldırısı olarak kayıtlara geçen bu saldırı, İsrailli bir firmanın yazılımını eylemcinin telefonuna yüklemiş. iMessage uygulamasında bulunan bir güvenlik açığı ile içeriye giren yazılımcılar bu konuda bir hack vakası yaşandığını söyledi.

Bu tür saldırılar için iOs 14 tüm sürümlerinde bir güvenlik yazılımı geliştirmişti. Söz konusu virüs bu yazılımı da atladığı için içeriye girmeyi başarıyor.

Apple güvenlik mühendisi açıklama yaptı!

Apple güvenlik mühenndisi başkanı Ivan Krstic, bu konuda bir açıklama yaptı. Gazetecilere, insan hakları aktivistlerine ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan insanlara yönelik siber saldırıları açık bir şekilde kınayan Krstic, bu tür saldırılan son derece önemli olduğunu ve üzerine gideceklerini söyledi. Sözcü tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan iOs 15, savunma konusunda çok daha kapalı bir yapıda ilerlemiş olacak. Bu sayede çok daha güvenli ve çalışılabilir bir şekilde sunulmuş olacak.