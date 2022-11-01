iPhone SE 4’ün Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Yaklaşık iki hafta önce ortaya çıkan bilgiler, Apple iPhone SE 4‘ün iPhone XR‘ye benzer bir tasarıma sahip olacağını ortaya çıkardı. Ancak, ekran analisti Ross Young, iPhone SE 4’ün ekran boyutunun henüz kesinleşmediğini iddia etti. Cupertino merkezli şirketin iPhone SE 4 için farklı ekran boyutları üzerinde kafa yorduğu görülüyor.

iPhone SE, bir LCD panel ile gelmişti. Yakın tarihli bir rapora göre, iPhone SE 4’ün tasarımı, 2018’de piyasaya çıkan iPhone XR‘ye benzer olacak. Bu nedenle, önde çentikli bir ekran ve arkada LED flaşlı tek bir kamera ile donatıldı. Hatırlamak gerekirse, iPhone XR 6.1 inç IPS LCD ekrana sahipti.

Apple’ın iPhone SE 4 için iki tedarikçiden 5,7 inç ila 6,1 inç LCD paneller ve iki tedarikçiden 6,1 inç OLED panel almayı düşündüğü bildiriliyor. Bu nedenle, iPhone SE 4’ün OLED veya LCD teknolojisine sahip 5.7 inç veya 6.1 inç ekrana sahip olup olmayacağı belli değil.

Diğer raporlar, iPhone SE 4’ün şirketin yana bakan parmak izi tarayıcısına sahip ilk telefonu olabileceğini iddia etti. Geçen ay ortaya çıkan iPhone SE 4’ün çizimleri, hala bir Lightning bağlantı noktasına sahip olabileceğini gösterdi.