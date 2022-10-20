iPhone SE 4’ün Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

Apple’ın bir sonraki iPhone SE modelini 2023’te piyasaya sürebileceğine dair söylentiler var. Kaynaklar, cihaz hakkında yavaş yavaş bilgi yayıyor.

Onu çevreleyen söylentiler, 4.7 inç ekrana sahip önceki modellerin aksine, dördüncü nesil iPhone SE’nin daha büyük 6.1 inç ekrana sahip olacağını iddia etti. iPhone SE 4’ün yeni sızdırılan görselleri yenilenmiş bir tasarımı ortaya çıkardığı için bu gerçek olabilir gibi görünüyor.

Kaynağımız, iPhone SE 4’ün görüntülerini yayınladı. Bunlar resmi görüntüler değil ancak söylentilere dair oluşturulmuş. iPhone SE 2 ve SE 3, iPhone 8‘e benzer bir tasarıma sahipti. iPhone SE 4’ün görüntüleri, 2018’de duyurulan iPhone XR‘ye benzeyeceğini gösteriyor.

iPhone SE 4, önceki modellerinde olduğu gibi üstte ve altta kalın çerçevelere sahip olmayacak. İnce çerçeveli çentikli bir ekrana sahip olduğu için Ana Sayfa düğmesi bulunmuyor.

Önceki modellerde, Ana Sayfa düğmesi bir parmak izi tarayıcı ile gömülüydü. iPhone SE 4’ün Apple’ın yana monte parmak izi tarayıcısına sahip ilk iPhone olabileceğine dair söylentiler dolaşıyor.

iPhone SE 4’ün sol kenarında ses düğmeleri bulunuyor. Sağ kısmında ise bir güç düğmesi ve bir SIM yuvası var. Siyah, beyaz ve kırmızı renklerde gelmesini bekliyoruz.