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iQOO Pad 23 Mayıs’ta Piyasaya Çıkıyor!

iQOO, Neo 8 serisi akıllı telefonlarını 23 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacak. Ayrıca şirket, iQOO Pad adlı ilk tabletinin de çıkışını yapacak.

İbrahim Özbek

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iQOO, Neo 8 serisi akıllı telefonlarını 23 Mayıs’ta Çin’de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacak. Ayrıca şirket, iQOO Pad adlı ilk tabletinin de çıkışını yapacak.

iQOO tarafından paylaşılan teaser, iQOO Pad’in Vivo Pad 2’ye benzeyen tasarımını gözler önüne seriyor. iQOO Pad’in, Dimensity 9000 yongası yerine Dimensity 9000+ tarafından desteklenen bir Vivo Pad2 versiyonu olduğuna inanıldığı için bu özelliklerde gelmesi yüksek ihtimal gözüküyor.

Yapılan haberler göre, iQOO Pad, 2.800×1.968 piksel çözünürlüklü 12.1 inç 144 Hz LCD’ye sahip olacak, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip olacak ve Android 13 tabanlı OriginOS 3 çalıştıracak. 44 W ile 10.000 mAh pil paketleyecek kablolu ve 5 W ters kablolu şarjı beraberinde getirecek.

iqoo pad

Selfie kamerasında 8 MP sensör kullanırken, birincil kamera 13 MP sensör kullanacak. Bir 2 MP makro birimi ile birleştirilecektir.

Vivo, Pad 2 için yerleşik izleme dörtgeni ve kalem içeren bir klavye kılıfı piyasaya sürmüştü, dolayısıyla bu aksesuarların iQOO Pad için mevcut olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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