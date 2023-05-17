iQOO Neo 8 Pro, 50 MP Kameraya Geliyor!

iQOO Neo 8 serisi önümüzdeki hafta düzenlenecek olan büyük etkinlik ile beraber geliyor. Neo ailesinin ilk kez bir Pro modeli olacak. Cihaz, Dimensity 9200+ üzerinde çalışacak. Bugün şirket, V1+ ISP’nin Sony IMX866 sensörü ve OIS ile 50 MP ana kameraya yardımcı olacağını açıkladı.

Vivo markası, Hong Kong’un merkez bölgesi ve Victoria Limanı’nın dört farklı senaryoda çarpıcı detayları ortaya çıkaran bazı kamera örnekleri paylaştı; Sabit gündüz nesnesi, hareketli nesneyle gün ışığı, tek nesnenin gece modu ve gece modu. Ancak görüntüler sosyal medyada paylaşıldığı için sıkıştırma, analizi anlamsız kılıyor.

iQOO Neo 8 Pro, 16 GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile geliyor. Telefonun tanıtım görsellerinde serinin kahraman rengi olacak kırmızı deri arka kısım ortaya çıktı.

Bununla birlikte, iç pazara özel süslü arka panelleri koruyan Vivo ile önceki örnekler göz önüne alındığında, Çin’den çıkması pek olası değil. İlerleyen günlerde hangi pazarlarda yer alacağı konusunda detaylı bilgiye sahip olacağız.

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