Nothing Phone 2, Geekbench’te Görüldü!

Apple‘ın gelecekteki rakibi olarak sağlam bir telefon üreten Nothing, Nothing Phone’u (2) bu yıl yaz aylarında piyasaya süreceğini henüz doğrulamadı. Fakat bu model geçen yılki Nothing Phone 1‘in üst modeli olacak.

Marka, Telefonun Snapdragon 8 serisi işlemci tarafından desteklenen birinci sınıf bir model olacağını söyledi. Akıllı telefonun model numarası ve temel özellikleri geçmişte ortaya çıkmıştı. Şimdi telefon, Geekbench kıyaslama platformunda tespit edildi.

Nothing Phone (2), Geekbench veritabanında A065 model numarasıyla karşımıza çıktı. 2,5 GHz’de çalışan üç çekirdeğe, 1,8 GHz’de çalışan dört çekirdeğe ve 3,0 GHz’de çalışan bir ana çekirdeğe sahip ‘taro’ kod adlı bir anakarta sahip olacak.

Liste, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye karşılık geliyor ve ayrıca bir Qualcomm yöneticisinin yanlışlıkla bahsettiği işlemciyle aynı. Geekbench veri tabanı, 12GB RAM ile Nothing Phone’u (2) gösteriyor.Telefon Android 13 işletim sistemiyle çalışacak.

Nothing Phone’un (2) önceki modelle aynı tasarımı koruması bekleniyor. Şeffaf bir arka panele, alüminyum çerçeveye ve LED ışık hatlarına (Glyph arayüzü adı verilir) sahip olacak. Akıllı telefonun bir FHD+ 120Hz AMOLED ekran, 256 GB yerleşik depolama ve 5.000 mAh pil birimine sahip olduğu söyleniyor.