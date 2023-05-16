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Nothing Phone 2, Geekbench’te Görüldü!

Nothing Phone'un (2) önceki modelle aynı tasarımı koruması bekleniyor. Şeffaf bir arka panele, alüminyum çerçeveye ve LED ışık hatlarına (Glyph arayüzü adı verilir) sahip olacak. Akıllı telefonun bir FHD+ 120Hz AMOLED ekran, 256 GB yerleşik depolama ve 5.000 mAh pil birimine sahip olduğu söyleniyor.

Ayşen Sıla

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Apple‘ın gelecekteki rakibi olarak sağlam bir telefon üreten Nothing, Nothing Phone’u (2) bu yıl yaz aylarında piyasaya süreceğini henüz doğrulamadı. Fakat bu model geçen yılki Nothing Phone 1‘in üst modeli olacak.

Marka, Telefonun Snapdragon 8 serisi işlemci tarafından desteklenen birinci sınıf bir model olacağını söyledi. Akıllı telefonun model numarası ve temel özellikleri geçmişte ortaya çıkmıştı. Şimdi telefon, Geekbench kıyaslama platformunda tespit edildi.

Nothing Phone (2), Geekbench veritabanında A065 model numarasıyla karşımıza çıktı. 2,5 GHz’de çalışan üç çekirdeğe, 1,8 GHz’de çalışan dört çekirdeğe ve 3,0 GHz’de çalışan bir ana çekirdeğe sahip ‘taro’ kod adlı bir anakarta sahip olacak.

Liste, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye karşılık geliyor ve ayrıca bir Qualcomm yöneticisinin yanlışlıkla bahsettiği işlemciyle aynı. Geekbench veri tabanı, 12GB RAM ile Nothing Phone’u (2) gösteriyor.Telefon Android 13 işletim sistemiyle çalışacak.

Nothing Phone’un (2) önceki modelle aynı tasarımı koruması bekleniyor. Şeffaf bir arka panele, alüminyum çerçeveye ve LED ışık hatlarına (Glyph arayüzü adı verilir) sahip olacak. Akıllı telefonun bir FHD+ 120Hz AMOLED ekran, 256 GB yerleşik depolama ve 5.000 mAh pil birimine sahip olduğu söyleniyor.

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iPhone ve Windows Sonunda Birlikte Çalışıyor!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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