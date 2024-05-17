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Samsung orta seviye telefonu M serisine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Orta segment cihazlar arasında gücüyle fark yaratması beklenen cihaz Exynos 1380 işlemci ile gelecek. Akıllı telefon piyasasındaki çılgın rekabete orta seviyeden katılan M serisinin yeni telefonu hakkında henüz resmi bir açıklama olmasa da cihazın bazı nitelikleri ortaya çıktı. İşte Samsung orta seviye telefonu Galaxy M35 özellikleri hakkında bilinenler…

Samsung Orta Seviye Telefonu Galaxy M35 Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung’un orta segment telefonu olan M serisi özelliklerinin çoğu A serisi ile benzer oluyor. Örneğin yeni piyasaya çıkarılacak olan M35 özelliklerinin pek çoğunu A35’ten almış durumda; aralarında ufak tefek farklar var diyebiliriz.

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Samsung M serisine ekleyeceği yeni telefonu M35 orta segmentin üst düzey cihazlarından biri olacak gibi görünmekte. Cihazın özellikleri hakkında çıkan duyumlara göre 6000 mAh’lık bir bataryaya sahip olacak. A35 modelinde 5000 mAh’lık bir pil yer almakta idi. Bahse konu iki telefon arasındaki en büyük farklardan biri de arka panelleri.

Samsung Galaxy M35 arka paneli plastik materyalden yapılmış olarak gelecek. A35 modelinde ise bu panel camdan üretilmiş. Galaxy M35 modelinin işlemci kısmında Exynos 1380 yer almakta ve bu işlemci orta seviye telefonlar için güçlü sınıfında yer almakta. 6 GB RAM bellek ile gelecek olan cihazın kamera kurulumu ise 3’lü kamera barındırmakta.

Galaxy M35, ön kısımda çentik tasarımlı bir selfie kamerasına sahip. Arka kamera kısmında ise 3’lü kamera kurulumu yer almakta. Bu kapsamda cihazda 50 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 5 MP geniş açılı kamera bulunmakta. Köşe kısımları kavisli bir yapıda olan M35 modeli bu tasarımı ile diğer modellere benzemekte. SIM kart girişi, ses düğmesi ve güç düğmesi ise yan kısımlarda yer alıyor.

Galaxy M35 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Tasarım konusunda pek fazla değişiklik içermeyen Galaxy M35; mavi, mint ve gri renkleri ile piyasaya sürülecek. Bununla birlikte cihaz 6,6 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacak. Samsung M serisi modellerini genellikle Türkiye pazarında piyasaya sunuyor ve dolayısıyla M35’in de Türkiye’ye gelmesi beklenmekte. Uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy M35’in özelliklerinin A35’in ki ile genellikle aynı olması bekleniyor.

Peki Samsung Galaxy M35 ne zaman piyasaya çıkacak? Cihazın henüz resmi tanıtımı gerçekleşmedi. İçeriğimizde yer alan bilgiler sızıntılar doğrultusunda aktarılmaktadır. Netice itibarı ile cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Çıkış tarihi açıklandığında biz de buradan siz Cepkolik okurları ile paylaşıyor olacağız.